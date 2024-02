Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina: parte la campagna “1 di 1906”

L’entusiasmo per la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina è destinato a crescere grazie alla campagna “1 di 1906”. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta

L’attesa è palpabile per l’imminente presentazione della nuova Lancia Ypsilon, simbolo della rinascita del marchio e il primo passo verso la mobilità elettrica. L’evento ufficiale, fissato per il 14 febbraio a Milano, vedrà l’esclusiva introduzione della nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina, un’opportunità unica per gli appassionati del marchio italiano. In concomitanza con l’annuncio, inizia in Italia la campagna “1 di 1906”, rivolta a coloro che aspirano a essere tra i primi 1906 fortunati acquirenti della nuova Ypsilon. La procedura per partecipare è semplice e interamente digitale, offrendo la possibilità di essere contattati da un esperto dedicato di Lancia per esplorare il nuovo modello. L’adesione alla campagna non implica alcun impegno vincolante e offre solo la prospettiva di ricevere informazioni privilegiate sulla vettura.

Lancia Ypsilon, l’edizione limitata Cassina vede la collaborazione di eccellenze italiane

La nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina segna un’intrigante collaborazione tra due eccellenze italiane: l’automotive e il design d’interni. Il legame con Cassina, noto marchio nel settore dell’arredamento di alta gamma, si manifesta nei dettagli stilistici esclusivi e nella cura dei materiali e dei colori. La vettura si distingue per il suo design raffinato, con esterni in Blu Zaffiro e interni impreziositi da sedili in velluto a motivo a “cannelloni” e da un tavolino multifunzionale firmato da Cassina. La nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina è una vettura interamente elettrica, con un’autonomia fino a 403 km in ciclo combinato WLTP.

Dotata del sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), offre un’esperienza di guida all’avanguardia, con tecnologia intuitiva e sostenibile. L’offerta di lancio e il tour della vettura negli showroom Lancia italiani in programma accendono l’entusiasmo. Questa nuova offerta incarna l’impegno di Lancia nel fornire veicoli di alta qualità che uniscono eleganza, prestazioni e sostenibilità, promettendo un’esperienza di guida senza precedenti nel panorama automobilistico italiano.

