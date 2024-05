Lamborghini Temerario: avvistato il prototipo nel sud Italia

La prossima supercar della LLamborghini, denominata Temerario, debutterà solo a fine 2024 ma nel frattempo è stato avvistato il prototipo nel sud Italia

La Lamborghini Huracan è ormai prossima al pensionamento e il suo successore, la Lamborghini Temerario, si prepara a debuttare entro la fine del 2024. Equipaggiata con un V8 ibrido plug-in, la Temerario rappresenta una nuova era per laCasa del Toro. Grazie a nuovi scatti spia, possiamo avere un’idea più chiara di come sarà la futura supercar di Sant’Agata Bolognese.

Nella parte anteriore, i fari della Temerario ricordano quelli della Gallardo, con luci aggiuntive montate su ciascun lato vicino alla presa d’aria centrale. Al di là delle porte, sono presenti ulteriori prese d’aria all’altezza della testa del conducente, progettate per migliorare il raffreddamento del motore. Al posteriore, i piccoli fanali seguono le forme del grande terminale di scarico. Come nella parte anteriore, anche al posteriore è stato fatto un gran lavoro per migliorare la downforce della vettura, grazie soprattutto a un diffusore che sembra ancora in fase di sviluppo.

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova Lamborghini Temerario condividerà molte caratteristiche con la Revuelto. Tuttavia, per contenere i costi, utilizzerà più alluminio rispetto alla fibra di carbonio.

Lamborghini Temerario: che motore monterà?

La Temerario dovrebbe essere equipaggiata con un V8 biturbo assistito da motori elettrici. Sebbene i dettagli sul nuovo powertrain ibrido plug-in non siano ancora stati rivelati, è possibile che segua la configurazione della Revuelto, che impiega due motori elettrici sull’asse anteriore e uno al posteriore. Questa configurazione potrebbe essere adottata anche per la Temerario. La Lamborghini Temerario rappresenta un’evoluzione significativa per il marchio, combinando prestazioni superlative con tecnologia ibrida avanzata. La supercar, con il suo design innovativo e la potente motorizzazione, promette di mantenere alta l’eredità della Huracan, aprendo allo stesso tempo una nuova era per Lamborghini.

E voi cosa ne pensate di questa Lamborghini Temerario? Fatecelo sapere tramite un commento qua sotto e ricordatevi di seguirci come sempre su tuttotek.it.