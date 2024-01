Lamborghini Huracan: un video svela dettagli della nuova versione

Diffuso un video che svela dettagli inediti in merito alla nuova versione della Lamborghini Huracan, il cui progetto prende il nome di LB63x

La nuova versione della Lamborghini Huracan si fa attendere, ma nel frattempo arrivano indiscrezioni a svelare dettagli inediti. Tra queste, c’è un video pubblicato su YouTube sul canale di Varrix, grazie a cui è possibile avere qualche anticipazione. Dal video emerge che la nuova Lamborghini Huracan ricorrerà al downsizing, passando da un V10 aspirato di 5,2 litri ad un V8. Il ricordo della versione V10 è ancora vivo tra gli appassionati, nonostante non sia più sul mercato da quasi dieci anni. I nostalgici ne stanno aspettando l’erede con trepidazione, seguendo con attenzione le varie indiscrezioni. Ecco il nuovo video diffuso dal canale YouTube Varrix, che permette di ascoltare in anteprima il sound della nuova automobile, che per il momento è nota come progetto LB63x.

Lamborghini Huracan: cosa sappiamo della nuova automobile?

Le indiscrezioni sulla nuova Lamborghini Huracan dicono che raggiungerà quota 10.000 giri, e i turbo si attiveranno solo una volta dopo aver superato i 7.000. E questo nonostante il V8 sia un biturbo. Sappiamo, inoltre, che sarà un powertrain plug-in da circa 700 CV nella configurazione base. Altre versioni potrebbero andare oltre, ma non arriverebbero ai 1.000 CV della Revuelto.

Dal punto di vista del design, la versione ancora inedita della Lamborghini presenterà un frontale basso, e si caratterizzerà per i sottili fari LED. Si opterà per una configurazione moderna delle forme da supercar. I gruppi ottici esagonali montati in corrispondenza, in veste di luci di posizione e indicatori di direzione, diventeranno iconici. La nuova Lamborghini Huracan debutterà nella seconda metà del 2024, entrerà nel mercato tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025.

