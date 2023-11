Lamborghini Countach: all’asta la regina di The Wolf of Wall Street

Sarà venduta all’asta il 25 novembre prossimo la Lamborghini Countach utilizzata per le riprese del celeberrimo film The Wolf of Wall Street: le stime sono ovviamente da record ma potrebbero addirittura essere superate!

Nella storia del cinema, a volte, può succedere che le vetture utilizzate durante le riprese riescano a guadagnarsi dei ruoli da vere protagoniste del grande e piccolo schermo. In qualche occasione queste automobili sono addirittura arrivate a legare indissolubilmente la loro immagine alle pellicole a cui hanno preso parte, quasi oscurando gli attori protagonisti.

Pensiamo solo alla fortunatissima trilogia di Ritorno al futuro, con la mitica De Lorean, oppure l’iconica serie tv Supercar, con la Pontiac Trans Am di nome Kitt. The Wolf of Wall Street non fa eccezione, potendo vantare l’apparizione di una vettura già di per sé assolutamente eccezionale: la Lamborghini Countach.

Le particolarità della vettura di The Wolf of Wall Street

Tutte le Lamborghini Countach sono in qualche modo speciali, ma l’esemplare apparso nella famosissima pellicola americana lo è ancora di più. La Lamborghini in questione può infatti vantare il fatto di appartenere al ristrettissimo numero (658 esemplari) di Countach 25esimo Anniversario. Da segnalare anche il fatto che la vettura fosse dotata dei paraurti di tipo americano, esteticamente poco gradevoli, ma sicuramente interessanti dal punto di vista collezionistico.

La vettura è stata conservata, mantenendola nelle esatte condizioni in cui è stata immortalata dall’obiettivo di Martin Scorsese. Tuttavia, chi ricorda bene lo svolgimento del film ispirato alla vera storia del broker Jordan Belfort, saprà che la vettura non è stata trattata propriamente con i guanti…

Le apparizioni in alcune delle scene salienti della storia le sono infatti costate diversi danni difficilmente rimediabili, che tuttavia non riescono a minarne l’indiscutibile fascino. Il grande talento del maestro Marcello Gandini, creatore delle sue linee originali, si nota anche in questo.

The Wolf of Wall Street: quanto vale una Lamborghini Countach danneggiata?

Sebbene qualcuno potrebbe pensare che la condotta di un “poco attento” Di Caprio possa averne sminuito il valore, la Countach del film risulta al contrario molto appetibile. Saranno infatti molti i collezionisti che cercheranno di aggiudicarsela a suon di offerte.

Le stime parlano di un prezzo di vendita compreso tra gli 1,5 e 2 milioni di dollari, ma ovviamente risulta difficile immaginare quale sarà la cifra finale decisa dal martello. I più curiosi saranno sorpresi di sapere che, come da prassi nel mondo del cinema, la vettura è stata appositamente danneggiata prima delle riprese: un’operazione eseguita ad arte da personale specializzato negli arredi di scena.

Sopravvive tuttavia un altro esemplare quasi identico, usato per altre riprese del film e mai danneggiato, che verrà battuto all’asta l’8 dicembre prossimo a New York. Sarà interessante scoprire la differenza tra la cifra di vendita delle due Lamborghini Countach: il bizzarro mondo delle aste non finisce mai di stupire pubblico e offerenti!

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire la pagine di tuttotek.