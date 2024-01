La nuova MG 3: l’uscita sarà svelata il 26 febbraio

Tra poco più di un mese ci verrà svelata la nuova auto MG 3 in uscita nel 2024, che sarà il modello più piccolo mai creato dall’azienda e in più non sarà elettrica e costerà all’incirca intorno ai 17.000 euro, vediamo insieme cosa ci aspetta da questa nuova auto

Il mondo delle auto è pronto ad accogliere la nuova auto della gamma di MG (Morris Garages, azienda inglese cessata e venduta, clicca qui per maggiori info). L’azienda aveva già annunciato in precedenza la MG Cyberster, la nuova roadster sportiva. Ma ha deciso di ampliare ancora di più il catalogo con la nuova MG 3, che hanno detto che sveleranno al Salone di Ginevra il 26 febbraio. Per la casa automobilistica si tratta di un ritorno, dato che l’ultima auto venduta sotto questo marchio risaliva tra il 2008 e il 2011. La MG 3 sarà l’auto più compatta e accessibile proposta dall’azienda e diventerà concorrente di Renault Clio, Opel Corsa e Peugeot 2008.

Primo sguardo alla MG 3 in uscita in primavera

Quella che sarà la più piccola delle MG potrebbe avere una lunghezza di circa 4 metri e proporre i principali elementi stilistici tipici della casa anglo-cinese, come la grande calandra con elementi tridimensionali e un muso spiovente simile a quello che ha la MG 4. Lo possiamo notare bene nel primo sguardo alla nuova auto nell’immagine. In un altro teaser possiamo vedere anche il posteriore con un design ispirato alla MG 5, mentre i cerchi hanno uno stile aggressivo e selvaggio e potrebbero arrivare a misurare fino ai 17 pollici. Ora ci rimane da capire solo quale sarà la tecnologia di bordo, che per avere un prezzo competitivo, probabilmente avrà una dotazione più concreta piuttosto che ricercata, ma pur sempre integrabile negli allestimenti più ricchi.

A differenza dei concorrenti, la MG non dovrebbe avere una versione 100% elettrica, almeno non durante i primi mesi di vita. Il modello elettrico più accessibile quindi rimarrà la MG 4. Per quanto riguarda la MG 3, invece, stiamo aspettando una motorizzazione a benzina, forse anche ibrida. Per quanto riguarda il prezzo, la MG 3 dovrebbe costare intorno ai 17-18.000 euro.

Cosa ne pensi? Hai curiosità sulla nuova MG 3? Facci sapere con un commento cosa ne pensi e continua a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.