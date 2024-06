Justin Timberlake arrestato per guida in stato di ebbrezza

Una notizia che farà sicuramente rimanere a bocca aperta tutti i fan del cantante e attore statunitense: Justin Timberlake è stato arrestato per aver guidato in stato di ebbrezza

Il famoso attore e cantante Justin Timberlake è stato arrestato per aver guidato in stato di ebbrezza. Il crimine lo avrebbe commesso negli Hamptons, a Sag Harbor. La polizia non ha rilasciato dei dettagli sull’auto che stava guidando, ma sappiamo quali infrazioni ha commesso per arrivare al momento dell’arresto. Oltre ad aver guidato da ubriaco, non ha rispettato uno stop né le linee di demarcazione che stava percorrendo. Fortunatamente, però, dopo un passaggio in tribunale, Timberlake è stato rilasciato, quindi non ha subito alcune conseguenze sulla sua carriera (e menomale, diremmo, visto che ha partecipato ad alcuni film che sono ritenuti i migliori da vedere su Infinity Plus).

Justin Timberlake arrestato: tutti i dettagli

Una fonte di People sostiene che Timberlake sia stato arrestato dopo una cena in un hotel a Sag Harbor, una località di mare vicina a New York. La celebrità si stava dirigendo verso la casa di un amico prima che la polizia lo fermasse per un controllo. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Per quanto riguarda la sua apparizione in tribunale, Timberlake era accompagnato dal suo avvocato e da altre due persone. Non aveva accanto la moglie Jessica Biel. Justin Timberlake è diventato famoso negli anni ’90 come membro della boy band ‘N Sync, prima di diventare un grande cantante solista. Ha ottenuto un grande successo anche come attore, partecipando a film come The Social Network, Amici di letto e la recente saga d’animazione Dreamworks Trolls. Dopo il suo arresto, è spuntato un video del 2007 dove Timberlake faceva il dito medio contro la sua ex Britney Spears per abuso di alcool.

Voi che ne pensate? Timberlake meritava conseguenze più grandi o la ritenete una cosa da poco? Diteci cosa ne pensate con un commento. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.