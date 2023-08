Jaguar TCS Racing: ecco la posizione del team nell’ABB FIA Formula E World Championship 2023

Ufficiale la posizione di Jaguar TCS Racing nell’ABB FIA Formula E World Championship 2023. Scopriamola insieme in questo articolo dedicato

Dopo 16 gare disputate in 11 città e in cinque continenti, il team Jaguar TCS Racing si è classificato al secondo posto nell’ABB FIA Formula E World Championship 2023 con 292 punti, il miglior risultato di sempre da quando la squadra gareggia in Formula E. Con 11 podi, quattro vittorie e tre Pole Position, il team ha ottenuto un grandioso risultato. Mitch Evans si è classificato terzo nel Campionato Mondiale Piloti con 197 punti, facendo registrare il suo miglior risultato di sempre in Formula E, a soli due punti dal secondo classificato Nick Cassidy.

Sam Bird ha concluso la stagione all’ottavo posto. Dopo tre anni speciali passati insieme, il finale di stagione di Londra ha segnato anche la sua ultima gara con il team. Entrato a far parte di Jaguar TCS Racing nel 2020, Sam è stato un elemento fondamentale della squadra, ottenendo sette podi, due vittorie e accumulando ben 215 punti. Come veterano del paddock, quest’anno Sam ha partecipato alla sua 100° corsa di Formula E.

Nella gara finale, il Jaguar TCS Racing era a pari punti con l’Envision Racing. Mitch Evans si è schierato in prima fila mentre Sam Bird in sesta posizione. I cinque giri iniziali della gara sotto la pioggia sono stati condotti dalla safety car, prima che l’E-Prix venisse bloccato dalla bandiera rossa per problemi di sicurezza. Successivamente, la gara è stata nuovamente fermata dalla bandiera rossa prima che venisse ridato l’ok a gareggiare tramite la bandiera verde, un’ora e mezza dopo la partenza della gara.

Dopo la ripartenza, Nick Cassidy e Mitch Evans hanno preso il largo e, insieme, hanno lottato per aggiudicarsi il titolo del Campionato a Squadre. Dopo 30 giri in condizioni di gara incredibilmente difficili, la Envision di Nick Cassidy è riuscita a vincere davanti a Mitch per soli 4,9 secondi. Nel frattempo, Sam Bird ha condotto una gara efficiente e pulita, portando a casa un ottimo settimo posto sul circuito dell’ExCeL. I 29 e i 7 punti conquistati rispettivamente da Nick Cassidy e Sébastien Buemi hanno fatto sì che l’Envision Racing, il team motorizzato Jaguar, si aggiudicasse il Campionato a Squadre dell’ABB FIA Formula E World Championship 2023 con 304 punti. Per Jaguar TCS Racing, la stagione 2023 è stata una delle più competitive fino ad oggi, con un numero record di punti, podi, Pole Position e vittorie.

Jaguar TCS Racing: le parole dei protagonisti sulla posizione nell’ABB FIA Formula E World Championship 2023

James Barclay, Team Principal di Jaguar TCS Racing:

Quella con le vetture Gen3 è stata un’incredibile stagione di gare. La lotta finale per il Campionato a Squadre contro il team motorizzato Jaguar è stata una vera e propria testimonianza delle prestazioni della I-TYPE 6, e concludere il tutto qui a Londra è stato davvero speciale. Sebbene sia deludente non aver conquistato il titolo di Campione del Mondo a Squadre, sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo ottenuto quest’anno come costruttore e come team. L’1-2 di Jaguar e la vittoria di Envision Racing è stato un risultato eccezionale e mi congratulo con tutti i componenti di Envision Racing per aver conquistato il titolo a squadre. Vorrei anche fare un enorme ringraziamento a Sam. Sono stati tre anni incredibili e lui ha contribuito al successo che abbiamo ottenuto come squadra. Sam si aggiunge all’illustre elenco di piloti che hanno corso per Jaguar e so che ne è orgoglioso, come lo siamo noi. Sam è un pilota di grande talento con il quale è stato un privilegio lavorare e so che avrà ancora grandi successi in futuro. Infine, grazie ai nostri colleghi e partner e ai nostri amici in tutto il mondo. Senza di loro, tutto questo non sarebbe stato possibile. Contribuiscono alle prestazioni dentro e fuori la pista e sono fondamentali per il nostro successo.

Mitch Evans, pilota Jaguar TCS Racing, #9:

Nel complesso devo considerare quest’anno come positivo. Quattro vittorie, tre Pole Position e sette podi sono un grande risultato. A un certo punto della stagione avevo 80 punti di distacco, quindi ridurre questo divario e lottare per il campionato fino alla fine è stato positivo. Sono molto orgoglioso della mia prestazione personale; inoltre, la squadra è stata incredibile e non potrò mai ringraziarla abbastanza. Dal circuito alla fabbrica, tutti in Jaguar TCS Racing sono determinati a vincere. Un ultimo ringraziamento va a tutti i nostri fan e partner per il loro sostegno di quest’anno.

Sam Bird, pilota Jaguar TCS Racing, #10:

Oggi abbiamo dato il massimo e abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma purtroppo avevamo un deficit eccessivo all’inizio del weekend. Congratulazioni a Envision per la vittoria del Campionato del Mondo. Nel complesso, questa stagione è stata abbastanza deludente per me, con molte opportunità sprecate all’inizio, ma devo anche considerare gli aspetti positivi: il ritmo è stato elevato, ho ottenuto quattro podi, ho conquistato quasi 100 punti e ho concluso il campionato all’ottavo posto davanti a piloti eccellenti. È dolceamaro lasciare la squadra, negli ultimi anni ho avuto alti e bassi, ma voglio cogliere l’occasione per ringraziare il team per tutto quello che ha fatto, e non vedo l’ora di scoprire cosa mi riserverà il futuro.

La stagione 2024 dell’ nell’ABB FIA Formula E World Championship inizierà il 13 gennaio a Città del Messico. Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.