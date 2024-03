Jaguar C-X75: i dettagli di una rivoluzione del design automobilistico

La trasformazione di un’icona come Jaguar C-X75 in una vettura omologata per la circolazione su strada è un vero e proprio evento nel mondo dell’automobilismo

Jaguar C-X75 ha fatto la sua prima comparsa al Salone di Parigi nel lontano 2010, catturando l’immaginazione di appassionati e esperti di auto di lusso in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante le promesse iniziali, il progetto sembrava destinato a rimanere solo un miraggio, con l’azienda che aveva abbandonato i piani per la produzione in serie. Tuttavia, grazie all’intraprendenza dell’azienda Callum, guidata dal celebre designer Ian Callum, il sogno della Jaguar C-X75 è diventato finalmente realtà. La decisione di trasformare uno dei modelli sopravvissuti dalle riprese del film Spectre del 2015 in un’autovettura stradale omologata ha riportato in vita uno dei più grandi capolavori del design automobilistico moderno. La C-X75 che Ian Callum ha reso pronta per la strada è uno dei quattro esemplari utilizzati come stunt car durante le spettacolari scene di inseguimento del film Spectre. Interpretata sul grande schermo da Dave Bautista nel ruolo di Mr. Hinx, questa vettura è stata protagonista di uno degli inseguimenti più memorabili nella storia del cinema d’azione.

Jaguar C-X75: le modifiche essenziali

Per ottenere l’omologazione per la circolazione stradale nel Regno Unito, sono state necessarie una serie di modifiche significative alla vettura. Ian Callum e il suo team hanno lavorato senza sosta per assicurarsi che la C-X75 rispettasse gli standard di sicurezza e prestazioni richiesti. Tra le modifiche apportate, spiccano l’installazione di uno scarico più silenzioso e l’adattamento dei convertitori catalitici per ridurre le emissioni. Anche la taratura del motore è stata rivista per garantire un equilibrio ottimale tra potenza ed efficienza.

La carrozzeria è stata oggetto di una meticolosa riverniciatura, mentre gli interni sono stati raffinati per offrire comfort e lusso senza compromessi. Nuovi specchietti laterali con indicatori di direzione integrati conferiscono un tocco di modernità ed eleganza al design complessivo della vettura.

