Ioniq 5: rivelato il prezzo della Hyundai più potente di sempre!

La potenza della Ioniq 5 N è supportata da una batteria da 84 kWh e due motori elettrici, che generano una coppia di 770 Nm con la funzione boost attivata. Con un’autonomia prevista di 448 km e una velocità massima di 260 km/h , questa vettura offre prestazioni eccezionali senza compromettere l’efficienza energetica. Inoltre, con una velocità di ricarica massima di 350 kW , è possibile ricaricare dal 10% all’80% in soli 18 minuti , garantendo una maggiore praticità durante i viaggi.

Funzionalità di sicurezza e assistenza alla guida sono altrettanto impressionanti, con l’Highway Driving Assist 2, Blind View Monitor e cruise control adattativo con funzione Stop&Go. La verniciatura di serie è disponibile nel suggestivo colore Soultronic Orange Pearl , ma sono disponibili altre nove opzioni a pagamento, inclusa la Performance Blue. L’unico optional disponibile è il Plus Pack , che include sedili sportivi N in alcantara ventilati e riscaldati e tetto apribile con LED dedicati, al costo aggiuntivo di 3.000 euro .

Il modello Performance offre un equipaggiamento di serie completo, che include dischi da 21″ all’anteriore e 19″ al posteriore , cerchi in lega da 21″ con pneumatici 275/35 R21 , differenziale elettronico a slittamento limitato, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e sedili sportivi N riscaldabili. All’interno, l’abitacolo offre comfort e tecnologia avanzata con volante riscaldato, pedaliera in metallo, ClusterSupervision con quadro strumenti da 12,3″ e infotainment da 12,3″ .

La Hyundai Ioniq 5 N rappresenta l’apice della potenza e dell’innovazione della casa automobilistica coreana. Con un’impressionante potenza di 650 CV e un’incredibile accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi , questa vettura è destinata a lasciare il segno nel mondo dell’auto elettrica ad alte prestazioni. Disponibile ad un prezzo di partenza di 76.900 euro , la Ioniq 5 N è completamente elettrica e può essere ordinata presso tutte le concessionarie Hyundai.

