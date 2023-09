INEOS Automotive avvia la produzione del Grenadier 4X4 per il Nord America

INEOS Automotive ha iniziato la produzione dei primi veicoli Grenadier 4X4 destinati al mercato Nord Americano presso il suo stabilimento di Hambach, in Francia

Questo segna un momento significativo per l’azienda, poiché gli Stati Uniti diventano il mercato più grande con oltre 7.000 ordini già effettuati. Le prime consegne ai clienti negli Stati Uniti sono previste per novembre, mentre in Canada inizieranno a gennaio 2024. INEOS Automotive ha acquisito l’impianto di produzione di Hambach da Mercedes-Benz nel 2021 e ha investito oltre 50 milioni di euro per potenziare la struttura. La linea di produzione del Grenadier è stata migliorata con nuovi reparti automatizzati, tra cui verniciatura e controllo qualità.

Dettagli sulla nuova produzione del Grenadier 4X4 di INEOS Automotive

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, ha sottolineato l’importanza di questo passo, affermando che l’azienda ha accelerato la produzione per soddisfare la crescente domanda mentre mantiene elevati standard di qualità. Ha anche evidenziato che il Grenadier è progettato per essere un veicolo globale, con produzione destinata a cinque continenti. INEOS Automotive ha sede a Raleigh, Carolina del Nord, e presto annuncerà il primo gruppo di concessionarie selezionate negli Stati Uniti. L’azienda sta espandendo la sua rete di vendita e assistenza, con attività in oltre 40 mercati e consegne in corso in 20 di essi.

Il Grenadier è caratterizzato da un telaio robusto, assali rigidi, un motore BMW sei cilindri in linea e una serie di caratteristiche pratiche e versatili. Gli interni offrono comfort eccezionale e tecnologie all’avanguardia, mentre un approccio open source agli accessori consente ai proprietari di personalizzare il veicolo secondo le proprie esigenze.

