Il Vicenza Classic Car Show giunge alla fine

Pochi giorni fa si è conclusa l’ultima giornata dedicata al Vicenza Classic Car Show, dove gli spettatori hanno avuto modo di partecipare alla mostra di splendide auto d’epoca che hanno fatto la storia dei motori

Per il mondo dei motori non c’è spazio solo per le gare, la competizione e l’adrenalina della Formula 1. Ci sono infatti anche degli eventi più tranquilli dove poter ammirare l’arte del design di queste fantastiche auto d’epoca che fanno la loro porca figura e si fanno sicuramente notare. Poco tempo fa abbiamo avuto modo di assistere alle meraviglie mostrate alla Milano Design Week, con l’Alfa Romeo Junior che ha colto l’occasione per mettersi in mostra al grande pubblico. Ma questo evento non è stato dedicato solo a Milano, infatti di recente si è concluso un altro evento che si è tenuto a Vicenza, nella regione del Veneto. Parliamo infatti del Vicenza Classic Car Show, dove hanno colto l’occasione per meravigliare gli spettatori con le splendide auto d’epoca che sono ancora oggi bellissime da ammirare e che valgono davvero una fortuna.

Cosa si è visto al Vicenza Classic Car Show

Tra le esposizioni che gli spettatori hanno apprezzato di più c’è stata quella dedicata al designer Marcello Gandini, che è tristemente scomparso di recente. All’esposizione a lui dedicata hanno mostrato tre esemplari di Lamborghini Miura P400S, due gialle e una azzurra, e tre esemplari di Lamborghini Countach, in questo caso una blu, una bianca e una azzurra. Oltre a Lamborghini è stato protagonista anche lo stand di Daniele Turrisi, con una Lancia Rally 037 stradale del 1982. L’esemplare che hanno mostrato all’evento ha una storia molto particolare: ha percorso solo 1.800 km e ha cambiato solo 6 proprietari e l’ultimo era quello che l’aveva esposta nel suo museo personale. C’è stato spazio anche per il rally e quindi anche per Miki Biason, due volte campione del mondo. Bison è intervenuto per parlare della sua esperienza in motori col pubblico.

Un evento molto interessante e che ha dato la possibilità agli appassionati di motori di godersi un po’ di storia. Voi ci siete stati? Vi sarebbe piaciuto? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!