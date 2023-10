Il futuro dei pendolari: Ninebot eKickScooter E2 Pro E è ora pronto a migliorare i tui viaggi!

Guidare in modo più intelligente ora si può grazie al nuovo Ninebot eKickScooter E2 Pro E. Il tuo compagno di avventure eco-friendly

Segway-Ninebot, uno dei principali produttori mondiali di soluzioni di micromobilità, presenta il Ninebot eKickScooter E2 Pro E caratterizzato dalle più recenti tecnologie. Il KickScooter è stato progettato per soddisfare il moderno stile di vita urbano. Offrendo una combinazione ottimale di potenza, autonomia, sicurezza e convenienza: tutti gli ingredienti per ” Potenziare la tua mobilità con piacere”!

Combina potenza e autonomia per andare più lontano nel tuo viaggio con Ninebot eKickScooter E2 Pro E

Il futuro dei viaggi senza preoccupazioni per i pendolari ha preso forma con il nuovo Ninebot eKickScooter E2 Pro E, progettato per migliorare la tua esperienza di viaggio in modo intelligente e sostenibile. In una recente presentazione, Segway-Ninebot ha introdotto il Ninebot eKickScooter E2 Pro E, che vanta tecnologie all’avanguardia. Questo KickScooter è stato appositamente concepito per soddisfare le esigenze del moderno stile di vita urbano.

La combinazione di potenza e autonomia è una caratteristica fondamentale del modello E2 Pro E che mira a soddisfare le esigenze dei guidatori urbani. La tecnologia RideyLong, l’ultima innovazione di Segway-Ninebot, ha permesso un incremento dell’autonomia della batteria a 275 Wh. Questo consente al E2 Pro E di percorrere senza sforzo le strade cittadine; garantendo così un’autonomia massima di 35 km (in modalità Standard) e fino a 27 km alla massima velocità (modalità Sport). Inoltre, il motore a trazione posteriore, con una potenza massima di 750 W, assicura una guida entusiasmante e efficiente. Consentendo così di affrontare, a chi lo guida, le pendenze urbane fino al 18% senza difficoltà.

Sicurezza estabilità

Per garantire una maggiore sicurezza e stabilità, il modello E2 Pro E è dotato del sistema di controllo della trazione (TCS). Questo previene lo slittamento su terreni difficili e scivolosi, mentre gli indicatori di direzione integrati rendono il guidatore visibile agli altri. Migliorando in questo modo la sicurezza durante la guida in ambito urbano. Inoltre, i pneumatici tubeless da 10 pollici, resistenti alle perdite d’aria, offrono comfort e stabilità, richiedendo una manutenzione minima.

Il Ninebot eKickScooter E2 Pro E è progettato per essere il compagno intelligente del tuo viaggio. Con l’integrazione nella rete Apple Find My Network, è possibile localizzare facilmente il KickScooter su una mappa utilizzando l’app Find My su dispositivi Apple. Inoltre, l’applicazione mobile Segway-Ninebot 6.0 consente ai ciclisti di monitorare le proprie corse, controllare la durata della batteria e personalizzare le preferenze di guida.

