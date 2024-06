Hongqi EH7: sfida elettrica cinese alla Tesla Model S

Elegante, potente e con un’autonomia considerevole, la Hongqi EH7 si prepara a sbarcare in Europa per sfidare la regina delle auto elettriche, la Tesla Model S

La concorrenza nel mercato delle auto elettriche si intensifica, con nuovi modelli provenienti dalla Cina che si preparano a sfidare i colossi già affermati. Tra questi, la Hongqi EH7 emerge come una potenziale rivale della Tesla Model S, vantando un design elegante, prestazioni elevate e un’autonomia considerevole. La Hongqi EH7 sfoggia un design moderno e aerodinamico, frutto del lavoro di Giles Taylor, ex designer di Rolls-Royce. Le sue linee sinuose e le sue dimensioni generose (quasi 5 metri di lunghezza e 3 metri di passo) la rendono una presenza imponente sulla strada.

All’interno, la Hongqi EH7 accoglie i passeggeri con materiali pregiati e finiture curate. La plancia asimmetrica ospita un cruscotto digitale da 6 pollici e un imponente touchscreen centrale da 15,5 pollici. Un tetto panoramico fisso di 2 metri quadri regala luminosità, mentre l’head-up display, il volante a due razze con comandi touch e l’illuminazione ambiente configurabile completano l’atmosfera raffinata.

Hongqi EH7: prestazioni, prezzi e disponibilità

La Hongqi EH7 è disponibile in due configurazioni: motore singolo posteriore da 344 CV o doppio motore con trazione integrale e potenza complessiva di 619 CV. La versione AWD brucia lo 0-100 km/h in soli 3,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. L’autonomia di guida raggiunge i 700 km con la batteria più capiente da 111 kWh. Inoltre abbiamo una ricarica rapida fino a 250 kW per passare dal 10% all’80% in soli 25 minuti, completando il pacchetto di una vettura che punta a competere ai vertici del mercato.

Arriverà in Europa nel corso dell’autunno 2024, con prime consegne previste per la fine dell’anno. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma si ipotizzano cifre elevate, in linea con le rivali tedesche e americane. La distribuzione in Europa sarà curata dal gruppo svedese Hedin Automotive, che ha già esperienza con il SUV elettrico Honqi EHS-9. I mercati interessati inizialmente saranno Germania, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

L’arrivo della Hongqi EH7 rappresenta un’interessante novità nel panorama delle auto elettriche di lusso in Europa. Con le sue caratteristiche interessanti e il design accattivante, questa berlina cinese ha il potenziale per ritagliarsi una fetta di mercato importante, sfidando le rivali già affermate e aprendo la strada a nuovi competitor dal gigante asiatico.

