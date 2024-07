GP Ungheria: doppietta McLaren con Piastri davanti a Norris

Oscar Piastri conquista la sua prima vittoria in F1 nel GP d’Ungheria, ceduta da Norris su ordine del team. Hamilton terzo fa il podio numero 200. Bene la Ferrari con Leclerc che arriva quarto

Oscar Piastri vince il GP d’Ungheria, la sua prima vittoria in carriera a soli 23 anni, l’unico pilota nato dal 2000 in poi a vincere una gara e il settimo pilota diverso a vincere una gara in questa stagione. L’australiano vince grazie al supporto del suo compagno di squadra Lando Norris che ha ceduto la posizione di comando su ordine del team McLaren. La storica doppietta della McLaren ha visto Norris rispettare le direttive del muretto, permettendo così all’australiano di ottenere un successo memorabile. Lewis Hamilton ha completato il podio, segnando il suo duecentesimo podio in carriera, dopo un contatto con Max Verstappen.

La gara di Norris è stata decisa alla partenza, quando non è riuscito a mantenere la pole position, cedendo il passo a Piastri. Nonostante ciò, ha allungato il distacco dal compagno di squadra fino a oltre cinque secondi, prima di ricevere l’ordine di cedere la posizione. A tre giri dalla fine, Norris ha rallentato visibilmente, permettendo a Piastri di passare e di assicurarsi la vittoria.

La McLaren ha complicato la sua domenica con una strategia di pit stop che ha visto Norris effettuare il secondo cambio gomme al giro 46, superando così Piastri grazie all’undercut. Questa mossa ha creato una situazione di imbarazzo, risolta solo con il rispetto delle direttive del team.

GP d’Ungheria: Ferrari guarda il bicchiere mezzo pieno, scontro Hamilton-Verstappen

Lewis Hamilton ha ottenuto il suo duecentesimo podio dopo una dura battaglia con Max Verstappen. L’olandese ha tentato un sorpasso alla curva 1 al giro 63, ma ha bloccato le ruote anteriori, causando un contatto con Hamilton. La RB20 di Verstappen è decollata sull’anteriore della Mercedes, finendo miracolosamente senza danni nella via di fuga e rientrando in pista in quinta posizione.

Verstappen, visibilmente frustrato, ha contestato le decisioni del team per tutta la gara. Questo incidente ha portato ad un’indagine post-gara e potrebbe costargli una penalità. La Red Bull, che non sembra più essere la vettura imbattibile del campionato, si trova ora a dover gestire le tensioni interne.

La Ferrari ha mostrato segnali di miglioramento con Charles Leclerc che ha chiuso al quarto posto, seguito da Max Verstappen e Carlos Sainz in sesta posizione. La Scuderia ha apportato modifiche significative al fondo della SF-24, migliorando la velocità con le gomme hard. Tuttavia, nonostante i progressi, la Ferrari rimane la quarta forza del campionato.

Nelle retrovie del GP d’Ungheria

Sergio Perez ha recuperato fino alla settima posizione dopo essere partito sedicesimo, a causa di un incidente in Q1. Il messicano ha svolto un buon lavoro, ma la sua posizione nel team Red Bull rimane incerta. George Russell ha chiuso ottavo con la Mercedes, seguito da Yuki Tsunoda che ha ottenuto un eccellente nono posto per la Racing Bull. Lance Stroll ha completato la top ten con l’Aston Martin, dimostrando ancora una volta la sua capacità di superare il compagno di squadra Fernando Alonso.

La gara di oggi sarà sicuramente oggetto di molte discussioni, con la McLaren che ha dimostrato di essere la vettura più veloce del momento, mentre Ferrari, Mercedes e Red Bull dovranno continuare a lavorare per colmare il divario. Ora la Formula 1 si sposterà in Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps dove settimana prossima ci sarà il GP del Belgio. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi nulla di questa spettacolare ed emozionante Formula 1!