GP Monaco: venerdì super per Ferrari, incognita Red Bull

Il primo giorno di prove libere del GP di Monaco ha visto una performance eccezionale di Charles Leclerc, che ha dominato in ogni aspetto, stabilendo sempre il miglior tempo e migliorandolo ulteriormente quando gli altri piloti si avvicinavano

Archiviato il primo giorno dei tre che andranno a completare il GP di Monaco. Nelle prime due sessioni di prove libere sul tracciato del Principato è lo stesso padrone di casa Charles Leclerc ad avere un ritmo indemoniato dimostrando sin da subito di essere in palla per la gara di casa. La Ferrari si è dimostrata la vettura più completa, performante su ogni tratto del circuito, con una trazione eccellente tra Mirabeau e Loews e alle esse delle Piscine. Mercedes, con Hamilton, è apparsa come la seconda forza, con la vettura W15 che ha mostrato segni di miglioramento grazie a modifiche che hanno restituito fiducia al pilota britannico. Tuttavia, è incerto se Mercedes possa competere per la pole quando tutti avranno ottimizzato l’assetto.

Red Bull ha adottato un approccio conservativo con la power unit, ma il vero problema sembra essere un assetto troppo rigido che penalizza le prestazioni sulle sconnessioni del tracciato di Monaco. Questo setup ha funzionato meglio nei long run, suggerendo che la vettura potrebbe essere competitiva in gara se partirà dalle prime file. McLaren, invece, ha mostrato buone performance nei tratti ad alta velocità ma ha faticato nei settori lenti, evidenziando la necessità di un compromesso migliore nel setup della vettura.

GP Monaco: passi gara e prospettive per la qualifica

Le simulazioni di long run sono state influenzate dal traffico, con Leclerc che ha avuto difficoltà a mantenere un passo consistente. Carlos Sainz, tuttavia, ha mostrato un buon ritmo, completando il quadro positivo per Ferrari. Anche Oscar Piastri di McLaren ha registrato una buona simulazione di passo, indicando che le vetture con un assetto più rigido possono comportarsi meglio con il pieno di carburante.

Leclerc sembra il favorito per la pole position dopo questa prima giornata di prove, ma le condizioni della pista cambieranno e gli avversari lavoreranno per avvicinarsi alle prestazioni della Ferrari. La qualifica a Monaco rimane un momento cruciale e spettacolare della stagione, e la lotta per la pole sarà serrata e affascinante da seguire. Infatti sul circuito monegasco la pole position spesso è valsa più della gara, visto le quasi nulle chance di sorpasso su una pista così stretta.

Vedremo chi sarà il poleman del GP di Monaco con le qualifiche in programma oggi sabato 25 maggio alle ore 16. Seguiteci su tuttotek.it per scoprire chi avrà fatto il miglior tempo a Montecarlo.