GP di Suzuka: c’è stato un terremoto a Taiwan, ma il GP si farà

Purtroppo il mondo è sempre pieno di brutte sorprese, spesso e volentieri per cause naturali. Cause naturali che portano ad annullare alcuni eventi molto attesi da tutto il mondo, ma per fortuna sembra che il terremoto di Taiwan non abbia annullato il GP di Suzuka

Grande tragedia nelle terre di Taiwan, dove c’è stato il terremoto più forte degli ultimi 25 anni. Si parla infatti di un terremoto di magnitudo 7.4, una scossa molto potente e pericolosa che ha causato la morte di 7 persone e ben 736 feriti. Gli tsunami scatenati da questa potente scossa riguarderebbero soltanto Okinawa, sulla costa orientale di Taiwan. Il sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, circa a 155 km di distanza dalla capitale di Taipei e ad una profondità di 34,8 km. Dopo la prima scossa ce ne sono state altre 58, di cui nove misurate tra magnitudo 5 e 6. Un terremoto così devastante non si verificava da tempo e ha scatenato la distruzione o l’inclinazione di 26 edifici e quasi 90mila persone sono rimaste senza corrente.

Il terremoto di Taiwan avrà conseguenze sul GP di Suzuka?

Nonostante i gravi danni che queste scosse hanno causato, sembra comunque che per ora non abbiano preso dei provvedimenti e, nonostante il forte terremoto a Taiwan, il GP di Suzuka si farà. Una situazione piuttosto rischiosa, considerando soprattutto che le scosse sismiche sono sempre imprevedibili, ma la FIA ha voluto ugualmente mantenere l’appuntamento fissato sul calendario per il 7 aprile. (che ricordiamo potete seguire su uno di questi siti streaming). Il primo ministro giapponese Fumio Kishida si è detto molto dispiaciuto e rattristato per l’accaduto e ha definito Taiwan il vicino d’oltremare del Giappone. Al momento non ci sono provvedimenti che annullerebbero il Gran Premio sul Circuito di Suzuka, i rischi di Tsunami riguarderebbero solo l’isola di Okinawa.

Voi che ne pensate? Secondo voi i piloti possono gareggiare o è un rischio anche per loro rimanere su quel territorio dopo questi eventi? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.