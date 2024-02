Ford F-150 Lightning, prima uscita in Norvegia

Finalmente la casa automobilistica americana ha rilasciato la prima uscita della Ford F-150 Lightning in Europa, precisamente nelle fredde e calme terre del Nord, in Norvegia

Se è vero che Ford ha confermato che continueranno a produrre veicoli col motore endotermico è anche vero che sta pensando anche allo sviluppo di veicoli elettrici. Non a caso l’azienda ha annunciato l’uscita della Ford F-150 Lightning facendola debuttare proprio in Norvegia, una terra fredda e calma del Nord Europa che crede fermamente nei veicoli elettrici e che ormai si affidano soltanto a quelli. Questo paese infatti è uno dei clienti più fedeli di questo tipo di veicoli, sia per salvaguardare l’ambiente, sia per la qualità del motore elettrico. Ma non solo, questa nuova auto della Ford si adatta perfettamente allo spirito avventuroso dei norvegesi, grazie soprattutto alla sua trazione integrale, che soddisfa pienamente i requisiti che i norvegesi cercano nei veicoli elettrici.

1st official F-150⚡️handover. Dag & wife Angela from Texas running a barbeque business & call them self «family tall». Two teenage sons 2.0 meters tall and a lot of gear for work and weekends,⚡️is 💯for this Nor/US family! Uncle Brian in Texas- time to replace your F150 petrol🤩 pic.twitter.com/ALd9zZGVKh — Per Gunnar Berg (@PerGunnarBerg3) February 9, 2024

L’uscita della Ford F-150 Lightning ha fatto impazzire il mercato norvegese

Il direttore generale di Ford Norvegia, Per Gunnar Berg, ha rivelato che da quando è arrivato il primo modello dell’ultima fatica di Ford ci sono state tantissime domande di acquisto, che sottolinea l’enorme interesse della clientela nell’impadronirsi di quest’auto. Parlando delle specifiche tecniche, questa Ford viene proposta al mercato norvegese in una sola versione: la Lariat Launch Edition con una batteria da 98 kWh. Quest’auto offre una trazione integrale 4×4, un motore elettrico da 452 CV di potenza e 1050 Nm di coppia massima e un’autonomia di 429 km con una sola carica.

Il prezzo della vettura equivale a 104.884 euro ed è incluso il costo dell’EV, l’IVA e le spese di commissione. Il primo arrivo di questo primo esemplare dimostra quanto l’azienda americana è interessata a promuovere il mercato delle auto elettriche, sfruttando l’entusiasmo e l’interesse sempre più crescente per i veicoli elettrici in mercati chiave come quello norvegese.

Voi che ne pensate? Vi piace la nuova auto? Lasciate un commento per farci sapere la vostra. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.