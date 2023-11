Fiido Titan: il SUV E-bike Fat Tire che si occupa di sicurezza e autonomia

Fiido Titan è la punta di diamante delle e-bike Fat Tire dell’azienda e anche uno dei prodotti di maggior qualità sul mercato delle biciclette elettriche a ruote grasse: scopriamola insieme in questo articolo dedicato

Negli ultimi anni le biciclette “a ruote grasse” sono diventate popolari nel mercato delle e-bike, apprezzate per l’elevata capacità di carico e l’aspetto elegante. Molti ciclisti preferiscono questo tipo di e-bike per la sua capacità di trasportare attrezzature e bagagli extra durante il viaggio. Progettate per gestire carichi pesanti, queste biciclette sono note per la loro struttura robusta, spesso con una capacità di carico totale di oltre 150 kg. Nonostante questi vantaggi, alcuni modelli presenti sul mercato possono causare problemi di sicurezza a causa dei sistemi di frenata standard.

Fiido Titan: dalla sicurezza…

Fiido Titan comprende l’importanza della sicurezza del ciclista ed è stato quindi progettato tenendo conto di questo aspetto fondamentale. Fiido Titan utilizza un sistema frenante a disco idraulico a quattro pistoncini, abbinato a un disco freno largo 203*2,3 mm e ispessito, per migliorare significativamente le prestazioni di frenata e fornire una potenza di arresto maggiore. Questo miglioramento non solo garantisce una maggiore sicurezza, ma infonde anche fiducia nel pilota durante le sue avventure in sella. Vale la pena ricordare che Fiido Titan ha superato la certificazione UL2849, dando a tutti fiducia nella sicurezza.

Inoltre, Fiido Titan adotta un design della ruota in un unico pezzo, riducendo efficacemente il rischio di rottura dei raggi che gli avventurieri possono incontrare utilizzando le tradizionali ruote a raggi, eliminando la necessità di frequenti interventi di manutenzione. Questo design integrato delle ruote, combinato con un telaio rinforzato, consente a Fiido Titan di supportare un’impressionante capacità di carico di 200 kg. Il portapacchi posteriore extra-largo, perfettamente integrato, non solo consente di alloggiare una borsa posteriore con una gamma completa di attrezzature da campeggio, ma offre anche al ciclista la flessibilità di personalizzare il viaggio con una serie di accessori aggiuntivi.

…alla potenza…

Fiido Titan è dotato di un sensore di coppia progettato appositamente per le e-bike cargo. Fornisce una potenza precisa in base all’intensità della pedalata del ciclista, consentendo a una singola batteria di raggiungere un’autonomia di 135 chilometri in modalità power-assist, un’impresa che molte e-bike che utilizzano sensori di cadenza non possono eguagliare. Particolarmente degna di nota è la comprensione da parte di Fiido delle esigenze di di chi percorre lunghe distanze, che ha portato all’introduzione di un esclusivo portapacchi posteriore a doppia batteria. Combinando tre batterie, i motociclisti possono godere di un’autonomia fino a 400 chilometri, consentendo loro di trasportare tutto l’equipaggiamento necessario e di intraprendere le loro avventure in tutta tranquillità.

Per quanto riguarda l’innovazione strutturale, il Titan non richiede una chiave, in quanto può essere facilmente sbloccato e cambiare la batteria attraverso l’app o un codice di accesso, eliminando il fastidio di portare con sé le chiavi. L’esclusiva console centrale IPS, posta al centro del manubrio, è l’innovativa tecnologia proprietaria di Fiido Titan. Questo schermo IPS non solo consente al ciclista di avere una visione completa di tutti i parametri di guida con un solo sguardo, ma grazie alla classificazione di impermeabilità IP67, garantisce anche che il ciclista possa guidare in sicurezza su qualsiasi percorso. Il miglior display in queste condizioni, garantisce agli utenti un controllo agevole.

…alla tecnologia

Un dettaglio degno di nota è che TITAN è dotato di retroilluminazione dei pulsanti sia sul display che sugli interruttori multifunzione del manubrio, che facilita la modifica delle impostazioni durante la guida notturna. La retroilluminazione dei pulsanti è più facile da usare, ma pochi marchi se ne sono accorti e l’hanno dotata.

In termini di prestazioni, Fiido Titan è equipaggiato con un motore da 750W, l’integrazione di Impostazioni ausiliarie a 3/5 modalità e un deragliatore a 9 velocità, in grado di adattarsi a diversi scenari di guida. La combinazione di un ammortizzatore idraulico bloccabile regolabile da 60 mm assicura una guida fluida e confortevole su tutti i terreni. Una caratteristica fondamentale di Fiido Titan sono i freni a disco idraulici a quattro pistoncini, che soddisfano le esigenze delle fat bike in termini di potenza e sicurezza di frenata. Con l’aggiunta di comodità come il portabatterie ausiliario, la console centrale IPS di facile utilizzo, il telaio robusto e le ruote integrate che non richiedono manutenzione, la Fiido Titan offre ai ciclisti una bici elettrica per ruote grasse sicura, affidabile, versatile e di grande valore.

Caratteristiche principali

Sicurezza:

I freni idraulici a quattro pistoncini, abbinati a dischi più spessi e più grandi (203×2.3 mm) rendono la frenata più sicura e più protetta Design della ruota in un unico pezzo che evita l’ispezione e la sostituzione periodica dei raggi Pneumatici grassi da 3.26″*4″, adatti alla guida su tutti i terreni come sabbia, ghiaia, neve, ecc… Certificato UL 2849

Tecnologie:

L’esclusivo display centrale IPS a colori di Fiido, con grado di protezione IP67 e pulsante retroilluminato per le notti e il tempo umido. Blocco della batteria senza chiavi tramite Fiido APP o passcode Gli esclusivi pulsanti al manubrio Fiido consentono di accedere alla maggior parte delle impostazioni funzionali direttamente dal manubrio L’esclusivo algoritmo di rilevamento della coppia di Fiido per le biciclette da carico

Prestazioni:

Motore da 1.750 W, impostazioni ausiliarie regolabili a 3/5 modalità Velocità massima sbloccabile fino a 45 km/h Il cambio a 9 marche e gli ammortizzatori idraulici infondono sicurezza in ogni scena di avventura L’esclusivo portabatterie supporta un’autonomia fino a 400 chilometri (248 miglia)

Struttura:

Sella Velo progettata su misura per le bicilette cargo Design del portapacchi posteriore integrato nel telaio, con una forte espandibilità degli accessori

Specifiche tecniche

Qui sotto trovate le specifiche tecniche della Fiido Titan:

Modello : Fiido Titan

: Fiido Titan Colore : Grigio

: Grigio Dimensioni (lunghezza*larghezza*altezza) in mm: 1850*710*1070

(lunghezza*larghezza*altezza) in mm: 1850*710*1070 Dimensioni del pneumatico (pollici): 26*4.0

(pollici): 26*4.0 Altezza della sella (mm): 810~1040

(mm): 810~1040 Tubo sella (mm): 420

(mm): 420 Lunghezza del tubo superiore : 627.5

: 627.5 Pila (mm): 658

(mm): 658 Portata (mm): 420

(mm): 420 Passo (mm): 1150.3

(mm): 1150.3 Altezza di appoggio (mm): 717

(mm): 717 Peso (kg): 29.5

(kg): 29.5 Carico utile massimo (kg): 200

(kg): 200 Età del pilota : 16+

: 16+ Il cavaliere è alto : 155 cm (5,0′) – 200 cm (6,5′)

: 155 cm (5,0′) – 200 cm (6,5′) Materiale del telaio : Alluminio

: Alluminio Ammortizzatore anteriore : Idraulico con corsa di 60 mm

: Idraulico con corsa di 60 mm Modalità : Servoassistenza+acceleratore+paddle

: Servoassistenza+acceleratore+paddle Motore : Mozzo posteriore 750W Brushless dentato

: Mozzo posteriore 750W Brushless dentato Livelli PAS : 5

: 5 Velocità massima preimpostata : 15,5 MPH (25km/h)

: 15,5 MPH (25km/h) Velocità massimo dopo lo sblocco : 28 MPH (45km/h)

: 28 MPH (45km/h) Gamma di batterie singole : 135km

: 135km Gamma di batterie triple : 400km

: 400km Rapporto di trasmissione : 42T: 11-36T

: 42T: 11-36T Temperatura di esercizio : -10°C ~50°C

: -10°C ~50°C Grado di protezione IP (intera bicicletta) : IP54

: IP54 Grado di protezione IP (display) : IP67

: IP67 Luci : LED anteriore + posteriore

: LED anteriore + posteriore Certificato: UL 2849

E questo è tutto ciò che c’è da sapere sulla e-bike Titan di Fiido, maggiori informazioni le trovate direttamente sul sito ufficiale di Fiido! Restate sintonizzati con noi di tuttotek.it.