Ferrari: in arrivo due nuove auto elettriche

Ebbene sì, doppietta in arrivo in casa di Maranello! Ferrari lancerà presto due nuove auto elettriche e una di queste costerà mezzo milione di euro

Nonostante la casa di Maranello abbia rassicurato che continueranno a produrre motori V12, rassicurando i fan, resta il fatto che sono molto concentrati sulla produzione di auto elettriche. Per quanto il motore V12 sia molto apprezzato, il focus rimane sulla realizzazione di motori elettrici, tanto che Ferrari non sta realizzando una sola auto elettrica, ma ne sta realizzando ben due! Una nuova doppietta in casa. Non sappiamo ancora nulla, l’unica cosa ufficiale di cui ci hanno messo a conoscenza è che la prima auto elettrica che debutterà sul mercato costerà mezzo milione di euro, questo dimostra quanto la casa abbia fiducia in questo modello. Questo è un prezzo di listino molto importante anche per Ferrari, visto che con optional e personalizzazioni il prezzo medio di una Ferrari è di 350.000 euro.

Le due nuove auto elettriche di Ferrari aprono verso il futuro

L’attesa per l’inaugurazione della prima auto elettrica di Ferrari è attesa per il prossimo venerdì, alla presenza del presidente Mattarella, quando presenteranno il famoso e-building. Mossa molto audace e intraprendente da parte dell’azienda, che l’anno scorso ha consegnato meno di 14.000 auto. La nuova fabbrica permetterà infatti di aumentare la capacità produttiva e permettere così di produrre fino a 20.000 veicoli all’anno. Questo rappresenta una rivoluzione per l’azienda, o per meglio dire, una doppia rivoluzione, visto che a debuttare per prime saranno ben due auto elettriche e non una sola. Da ciò che sappiamo, Ferrari sta lavorando per creare la prima auto elettrica con suoni naturali, non artefatti, perché anche le macchine a batteria, con motori che girano a oltre 25 mila giri, hanno dei suoni unici. Per il resto le due auto sono completamente avvolte dal mistero.

Voi cosa vi aspettate? Siete curiosi di scoprire queste auto elettriche? Ditecelo con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.