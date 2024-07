F1, Monza si prepara al Gran Premio d’Italia con un nuovo look

Il circuito di Monza, soprannominato “Tempio della velocità”, è pronto ad ospitare il GP d’Italia il prossimo settembre e lo farà con un nuovo look dopo che sono stati completati i lavori per l’ammodernamento

Monza si prepara a presentare un volto leggermente diverso ai team e ai piloti che gareggeranno dal 30 agosto al 1 settembre in vista del Gran Premio d’Italia sullo storico circuito lombardo. Andiamo a snocciolare tutte le novità che sono state introdotte nel “Tempio Della Velocità.

Partiamo dall’asfalto dove più di mezzo metro di materiale inerte è stato posato per creare un nuovo manto che verrà inaugurato proprio durante il weekend di gara. Questo nuovo manto dovrebbe garantire maggiore aderenza e migliori prestazioni, rendendo le gare ancora più emozionanti. Se il disegno del “Tempio della Velocità” rimane invariato, alcune curve sono state leggermente modificate per migliorare la sicurezza e la fluidità delle gare. La Prima Variante è stata allargata, mentre la Parabolica, ora intitolata a Michele Alboreto, avrà un dislivello di circa mezzo metro dall’esterno verso l’interno. Questo dislivello dovrebbe facilitare l’asciugatura della pista in caso di pioggia e rendere la curva più veloce in percorrenza.

Il nuovo asfalto è stato realizzato con materiali all’avanguardia che garantiscono maggiore durata e resistenza. Oltre alle modifiche alle curve, sono stati realizzati anche nuovi sottopassi e percorsi pedonali per migliorare la sicurezza e la fruibilità del circuito. I lavori, iniziati lo scorso febbraio, sono costati circa 21 milioni di euro con interventi mirati a garantire sempre più spettacolarità e adrenalina in pista su uno dei circuiti più storici del calendario di Formula 1. Il Gran Premio d’Italia 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di motorsport. I biglietti sono già in vendita, quindi affrettatevi ad assicurarvi il vostro posto per assistere a uno spettacolo indimenticabile.

Di certo non mancherà lo spettacolo su questo celebre circuito, teatro di grandi duelli e grandi battaglie nel corso degli anni. Il nuovo look con cui si presenterà basterà a far rimanere Monza nel calendario? Per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1, ma non solo, seguiteci su Tuttotek.it.