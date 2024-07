F1: la FIA sperimenta l’aria condizionata sulle vetture

La FIA sta lavorando per migliorare la ventilazione negli abitacoli delle vetture di Formula 1, testando una versione semplificata di un sistema di aria condizionata nel cockpit. Se questi test avranno successo, l’uso del sistema diventerà obbligatorio nei Gran Premi più caldi

La decisione della FIA di esplorare soluzioni di raffreddamento è nata dopo il Gran Premio del Qatar 2023, quando le temperature elevate hanno causato problemi significativi ai piloti. Nonostante la gara si svolgesse in notturna, la temperatura non è mai scesa sotto i 31°C. Questo ha portato a situazioni critiche, con Logan Sargeant che si è ritirato per sfinimento fisico, Esteban Ocon che ha vomitato nel casco, e Lance Stroll che è stato trasportato al centro medico per un breve svenimento.

In risposta a questi eventi, la FIA ha promesso di migliorare le condizioni di guida in caso di temperature estreme inserendo l’aria condizionata per i piloti. La Federazione ha già preso alcuni provvedimenti, tra cui la possibilità di aggiungere una seconda presa d’aria nella parte superiore del telaio per migliorare il flusso d’aria nell’abitacolo.

A partire dal prossimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, la FIA testerà un sistema sperimentale di climatizzazione nelle vetture. Questo sistema è composto da diverse strutture più piccole posizionate intorno all’abitacolo, che convogliano aria raffreddata verso il pilota. Se questi test daranno risultati positivi, la FIA renderà obbligatoria l’installazione del sistema nei GP con condizioni climatiche estreme.

Aria condizionata nelle monoposto: le parole della FIA

In una dichiarazione fornita ai media, la FIA ha confermato il progresso dei lavori:

In risposta alle temperature estreme registrate nel GP del Qatar dello scorso anno, la FIA e tutti i team di F1 hanno immediatamente avviato ricerche per migliorare la ventilazione e il raffreddamento dei piloti in tali condizioni. Queste attività di ricerca congiunte sono avanzate e si sono concentrate sullo sviluppo di un sistema di raffreddamento attivo da installare sulle vetture di F1 in caso di condizioni estreme. I test iniziali sono previsti a Zandvoort e nelle prossime gare. Se questi test avranno successo, la FIA imporrà l’installazione di questo sistema di raffreddamento attivo sulle vetture di Formula 1 in futuro, per quando ci sarà un rischio elevato per il troppo calore.

Con il GP d’Ungheria che si preannuncia come la gara più calda della stagione, i team stanno già prendendo misure per migliorare la ventilazione delle vetture. Sono stati visti aprire le prese d’aria passive nella parte alta del telaio per garantire un maggiore afflusso d’aria fresca all’abitacolo. Inoltre, la FIA ha autorizzato i team a prendere misure straordinarie per raffreddare l’attrezzatura dei piloti e l’abitacolo prima delle sessioni, includendo la possibilità di rimuovere il sedile del pilota e altre parti per raffreddarle prima dell’uso.

La sperimentazione di queste nuove tecnologie rappresenta un passo significativo verso un ambiente di gara più sicuro e confortevole per i piloti di Formula 1.