F1 GP Giappone: programma e orari diretta TV Sky e TV8

Il circuito di Suzuka è ormai da tempo uno dei più importanti a livello mondiale, non solo per il mondo automobilistico, ma anche per il motomondiale. Una delle sue particolarità risiede nell’elevata presenza di curve molto diverse fra loro, dal tornante Hairpin ai vari curvoni veloci. Il tutto rende questo percorso veramente tecnico e spettacolare e, come ogni anno, sicuramente le emozioni non mancheranno. Prima di vedere quale sarà il programma relativo al GP del Giappone della F1 e gli orari della diretta TV di Sky e TV8, facciamo il punto della situazione.

Non è trascorsa neanche una settimana dall’ultima gara disputata a Singapore che ha visto interrompere a quota 14 la striscia di vittorie consecutive della Red Bull. A Marina Bay l’andazzo che ha visto la scuderia austriaca dominare in modo incontrastato è stato interrotto da una sontuosa prestazione di Carlos Sainz che è riuscito ad agguantare la prima vittoria stagionale per lui e per la Ferrari. Bene anche McLaren e Mercedes che chiudono rispettivamente seconda e terza con Norris e Hamilton.

Solo un quinto posto per il campione del mondo Max Verstappen, anticipato dall’altra Ferrari di Leclerc. Giornata nera invece per George Russell che si vede sfuggire gara e podio nell’ultimo giro a causa di un errore. Il pilota inglese infatti ha impattato il muro con la ruota anteriore destra a ingresso curva, finendo lungo e concludendo la sua gara contro le barriere.

Programma e orari diretta TV Sky e TV8 del GP di F1 in Giappone

Venerdì 22 settembre : ore 4:30 prima sessione di prove libere ore 8:00 seconda sessione di prove libere

: Sabato 23 settembre : ore 4:30 terza sessione di prove libere ore 8:00 qualifiche (in differita su TV8 alle 15:30)

: Domenica 24 settembre : ore 7:00 gara (in differita su TV8 alle 16:30)

