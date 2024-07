F1, Alpine userà i motori Mercedes dal 2025!

L’Alpine F1 Team si prepara a una svolta significativa: dal 2025 adotterà i motori Mercedes, rinunciando così alla power unit Renault

L’Alpine sta per firmare un accordo storico con la Mercedes, abbandonando la propria power unit per diventare un team cliente a partire dal 2025, adottando proprio i motori della “Stella”. Flavio Briatore, figura chiave del team, ha deciso di rinunciare ai motori Renault di Viry Chatillon per passare alle power unit Mercedes, adottando anche il retrotreno di Brackley, incluse trasmissioni e sospensioni posteriori.

Questa mossa non solo rappresenta una svolta significativa per la struttura del team, ma potrebbe anche aiutare a snellire gli organici di Alpine, riducendo il personale necessario per la produzione interna delle componenti. L’obiettivo è emulare la strategia di Williams, Haas e Racing Bulls, che hanno una struttura differente. Sebbene inizialmente si pensasse che questa transizione sarebbe avvenuta con l’introduzione del nuovo regolamento delle power unit nel 2026, fonti vicine al team hanno rivelato che l’accordo potrebbe essere anticipato di un anno, entrando in vigore già dal 2025. Questo cambiamento potrebbe risolvere immediatamente uno dei problemi che da anni affligge il team di Enstone: la competitività del motore Renault.

Alpine motorizzata Mercedes dal 2025: addio alla PU Renault

Se l’accordo con Mercedes sarà effettivo già nel 2025, Alpine avrà un’ulteriore carta da giocare nelle trattative con Carlos Sainz. La prospettiva di avere una power unit e un retrotreno Mercedes, più competitivi rispetto alle attuali componenti, potrebbe essere determinante per convincere Sainz a unirsi al progetto Alpine. Attualmente, i motori Renault sono considerati i meno competitivi tra quelli in uso in Formula 1. Anticipare la collaborazione con Mercedes potrebbe risolvere uno dei problemi principali del team di Enstone, spesso lamentato sia dai piloti che dai tecnici.

L'obiettivo primario è quello di acquisire maggiore competitività per potersi giocare un ruolo da protagonista nel panorama della Formula 1. L'accordo, ancora in fase di definizione, potrebbe essere ufficializzato a breve. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se Alpine diventerà davvero un cliente Mercedes a partire dal 2025, aprendo un nuovo capitolo nella sua storia in Formula 1, di fatto divenendo per la prima volta nella sua storia un team cliente.