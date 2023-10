EuroNASCAR: ecco i campioni delle varie categorie

Il mondiale EuroNASCAR si è concluso a Zolder e ha decretato i nuovi campioni nelle sue due categorie. Vediamo chi si è aggiudicato i titoli

Anche l’ultima tappa del mondiale EuroNASCAR 2023 si è conclusa, portando con sé importanti novità per quanto riguarda le classifiche finali dei vari campionati. Le ultime due gare si sono dimostrate una montagna russa di emozioni con sorpassi, incidenti e penalità che hanno rimescolato le carte fino all’ultimo giro. Ma andiamo con ordine e scopriamo chi sono i campioni EuroNASCAR nelle due categorie del campionato.

EuroNASCAR 2: Jouffreau si impone in gara 2 e conquista il titolo | Campioni EuroNASCAR

Partiamo dalla categoria “inferiore”, se così la possiamo ancora definire visto l’alto livello dimostrato quest’anno. Dopo una gara 1 avvincente e che ha riservato colpi di scena importanti, con protagonista lo stesso Paul Jouffreau, gara 2 non è stata da meno. Dopo una partenza regolare, al giro 5 assistiamo già alle prime lotte fra i piloti. Linster, che non ha lo stesso passo di gara 1, viene sopravanzato prima da Schober e poi da Alberto Naska, mentre nelle retrovie Vladimiros Tziortzis inizia la sua rimonta per cercare di mantenere la prima posizione in classifica.

Al giro successivo un incidente costringe i commissari a dichiarare il regime di Full Course Yellow (FCY). La ripartenza, però, è nefasta per il pilota italiano che si vede superare da De Groot e da Linster in un sol colpo. La situazione per lui non migliora e anzi, con l’arrivo della pioggia al nono giro, Naska inizia a scivolare sempre più indietro fino al completo ritiro prima della fine della gara. Nel mentre la pioggia si intensifica e molti piloti perdono aderenza, andando a insabbiarsi e provocando un nuovo FCY.

Il primo a tagliare il traguardo in queste condizioni impossibili è il francese Paul Jouffreau, che grazie ad una gara perfetta si porta a casa anche il titolo di campione di categoria. Dietro di lui arrivano Doubek, Shober, De Groot e Tziortzis a chiudere la top 5. Questo risultato, però, non basta al pilota cipriota che vede sfuggire il titolo per soli 4 punti.

EuroNASCAR PRO: finale al cardiopalma e titolo che va a Ercoli | Campioni EuroNASCAR

La partenza è pressoché simile a quella di gara 1, con pista bagnata e safety car schierata per un paio di giri. Bisognerà dunque attendere il terzo giro per dare il vero via alle danze. Tuttavia, proprio nei primi due giri accade un evento tanto strano e inspiegabile, quanto di vitale importanza per le gerarchie del campionato. Vittorio Ghirelli, uno fra i principali contendenti al titolo, finisce in testacoda ed è costretto a rientrare in ultima posizione dando ufficiosamente l’addio ai sogni di gloria.

La battaglia si fa subito intensa e all’inizio del quarto giro Dauenhauer riesce a superare Lasserre guadagnando il primo posto. Da qui in poi il pilota tedesco farà gara a sé, vincendo con un enorme vantaggio, quasi come se stesse giocando a un videogioco. Sebbene il primo posto della gara si ormai andato, la vera battaglia avviene dietro, con Gianmarco Ercoli che inizia una rimonta furibonda, cercando di risalire la china per ottenere quanti più punti possibile per cercare di riaprire il campionato che stava prendendo i colori del francese Lasserre.

Proprio quest’ultimo, però, non è impeccabile come in gara 1 e sembra quasi non riuscire a trovare un buon feeling con la sua auto, sebbene comunque riesca a difendersi dagli altri piloti alle sue spalle. Le condizioni della pista non sono proprio ottimali e con il passare dei giri molti piloti iniziano ad andare lunghi e sono costretti al ritiro. Tutto ciò va a vantaggio di Ercoli, che a pochi giri dal termine si ritrova ottavo, risultato che gli garantisce i punti bonus per il maggior numero di sorpassi.

La pressione su Lasserre diventa sempre più insostenibile e il francese scivola dalla padella nella brace quando al giro 15 viene toccato da Marco Ercoli, finendo in testacoda e perdendo molte posizioni. Riesce comunque a rientrare prima di Gianmarco Ercoli e finirà la sua gara settimo, proprio davanti all’italiano.

Penalità post gara

Il mondiale però non si conclude qui. La direzione darà una sfilza di penalità post gara che vanno a colpire, fra i tanti, Maggi, che aveva terminato al secondo posto, e Lasserre. Il pilota francese è stato autore di un’infrazione nell procedure di partenza e concluderà la gara solo decimo. L’italiano della CAAL Racing dunque si aggiudica il titolo di campione di categoria con ben 15 punti di distacco sullo stesso francese, mentre la sua scuderia vede scivolare il titolo di campione a favore di RDV Competition dopo un weekend non propriamente facile. Questi erano i campioni EuroNASCAR nelle varie categorie. Per non perdervi future news riguardanti il mondo dei motori, continuate a seguire tuttotek.it!