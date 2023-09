EuroNASCAR 2: situazione dopo gara 1 e 2 del GP di Germania

Il GP di Germania ha portato con sé notevoli sorprese in queste due gare di EuroNASCAR 2. Facciamo il punto della situazione e scopriamo cos’è successo

Il campionato sta ormai volgendo al termine, ma i verdetti importanti tardano ad arrivare. Questo è dovuto in gran parte alla complessa struttura che caratterizza il punteggio delle varie classifiche e non solo. Il tutto si trasforma ovviamente in uno spettacolo veramente appetibile per gli appassionati che dovranno aspettare l’appuntamento di Zolder per scoprire cosa ne sarà dei loro beniamini.

Prima del GP di Germania ci eravamo lasciati con la classifica di EuroNASCAR 2 che vedeva in testa il pilota cipriota Vladimiros Tziortzis, seguito dal francese Paul Jouffreau a tre punti e dall’italiano Alberto Naska con un distacco di soli sei lunghezze. Il pilota di casa nostra, dopo essersi imposto a Most con una prestazione sontuosa sul bagnato in gara 2, era chiamato a replicarla per mantenere viva la speranza del titolo. Ci sarà riuscito? Scopriamo com’è andato il GP di Germania dell’EuroNASCAR 2.

Gara 1: tanta tranquillità | GP Germania EuroNASCAR 2

La prima gara di questo weekend non è stata emozionante come ci si poteva aspettare da chi è solito guardare questa categoria. Sono infatti mancati quei contatti che spesso hanno caratterizzato, nel bene e nel male, le precedenti gare, richiamando in pista la Safety Car e rischiando di rimescolare quelle che erano le sorti dei vari piloti.

La qualifica ha visto il francese Jouffreau sottrarre la pole position a Naska con un distacco di quasi due decimi. Dietro l’italiano sono arrivati poi Doubek, Linster e Cappelli, con DeGroot che chiude la terza fila. Fondamentalmente in gara è cambiato poco e nulla, con le prime tre posizioni totalmente invariate, nonostante i 5 secondi di penalità inflitti a Jouffreau per falsa partenza.

L’unico cambiamento significativo in classifica ha riguardato Linster, costretto ad entrare ai box per un problema alla sua auto che ha chiuso poi in diciottesima posizione. La sorpresa più importante però arriva da Vladimiros Tziortzis che non ha preso parte alla gara. Di seguito vi lasciamo il video di gara 1 preso dal profilo ufficiale della società.

Gara 2: l’esatto opposto della precedente | GP Germania EuroNASCAR 2

Se la prima è stata piuttosto monotona, la seconda è stato un susseguirsi di emozioni. Come sicuramente saprete, la griglia di partenza è definita dai migliori tempi della gara precedente, quindi in questo caso avremo in pole Alberto Naska, seguito dal vincitore di gara 1 Jouffreau. Dietro di loro trovano posto Linster, Cappelli, Schober e Benedetti.

Che sia una gara movimentata lo si capisce già dalla partenza e alla seconda curva assistiamo al primo testacoda della gara con Hauer che si ripete poco dopo nello stesso giro. Neanche il tempo di riprendere fiato che, sempre alla seconda curva, Linster centra Naska nel tentativo di infilarsi all’interno, facendo finire in testacoda il pilota italiano costretto adesso a una rimonta difficilissima. Il pilota della numero 50 sarà poi punito con un drive through.

Il contatto tra Schneider e Romagnoli avvenuto al nono giro costringe i commissari a schierare la Safety Car dopo alcuni passaggi in regime di Full Course Yellow. La gara riprende nuovamente al quattordicesimo giro e dopo alcune curve Naska va nuovamente in testacoda. Gara da dimenticare per il pilota italiano che chiuderà poi quindicesimo.

Le emozioni non finiscono di certo qui però. Durante l’ultimo giro Cappelli, nel tentativo di soffiare la seconda posizione a Linster, viene tamponato dal pilota lussemburghese, finendo la sua gara ottavo, proprio dietro Linster che è settimo a causa dei 10 secondi di penalità presi per il contatto. Vince la gara Patrick Schober, alla sua prima vittoria assoluta in categoria, seguito da Toffel e da DeGroot. Jouffreau chiude quarto, mentre Tziortzis dodicesimo dopo aver scontato la penalità di 10 secondi. Di seguito vi lasciamo il video di gara 2 preso dal profilo ufficiale della società.

Nulla è ancora detto

Sebbene il weekend sorrida a Jouffreau, grazie ai buoni risultati maturati in gara e alla sfortuna che ha colpito i suoi diretti avversari, nulla è ancora deciso ai fini del campionato. Le ultime due gare a Zolder saranno decisive, vista soprattutto la maggiorazione dei punti presi durante le ultime due gare. Per l’occasione infatti i punti saranno raddoppiati. Cosa dobbiamo aspettarci dunque dall’ultimo weekend in Belgio che vedrà i piloti affrontarsi sabato 14 e domenica 15 ottobre? Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo dei motori e l’universo tecnologico in generale, continuate a seguire tuttotek.it!