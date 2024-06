DR Automobiles sanzionata dall’Antitrust per 6 milioni di euro

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato DR Automobiles con una multa totale di 6 milioni di euro. La decisione riguarda due pratiche commerciali ritenute ingannevoli

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato DR Automobiles con due multe, per un totale di 6 milioni di euro, a causa di pratiche commerciali ingannevoli. La prima sanzione riguarda l’indicazione ingannevole dell’Italia come luogo di produzione delle auto vendute con i marchi DR ed EVO, anziché la Cina. L’AGCM ha rilevato che queste pratiche sono state diffuse dal dicembre 2021, attraverso vari canali commerciali, durante un periodo di forte aumento delle vendite di questi veicoli sul mercato italiano. Le auto sono assemblate in Cina e completate in Italia.

La seconda sanzione è stata inflitta per la mancata garanzia di un adeguato approvvigionamento dei pezzi di ricambio e l’insufficiente assistenza post-vendita. Dal 2022, DR Automobiles e la sua controllata DR Service & Parts S.r.l. non avrebbero assicurato la disponibilità dei pezzi di ricambio né una corretta formazione tecnica per concessionari e officine autorizzate. L’AGCM ha dichiarato che queste pratiche ostacolano i diritti dei consumatori, compresi quelli relativi alla riparazione delle auto e all’assistenza post-vendita, anche nell’ambito della garanzia legale. Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, DR Automobiles dovrà comunicare le iniziative intraprese per cessare le condotte contestate.

Il Presidente di DR Automobiles, Massimo Di Risio, ha contestato il provvedimento, annunciando l’intenzione di impugnarlo. L’azienda ha dichiarato che le campagne pubblicitarie non hanno mai affermato che le auto fossero interamente fabbricate in Italia, sottolineando che a Macchia d’Isernia si svolgono importanti fasi di ricerca e sviluppo, design, e completamento delle auto.In risposta alla sanzione per l’assistenza post-vendita, il Gruppo DR ha criticato l’AGCM per non aver considerato la crisi dei chip e delle forniture che ha colpito il settore automotive nel periodo post-pandemico. Queste le parole di Di Risio:

“Riteniamo totalmente ingiustificata la decisione dell’AGCM e ci riserviamo di impugnarla nelle opportune sedi, certi di ottenere un completo ribaltamento della stessa. La nostra azienda è solida e vanta una situazione finanziaria tale da poter sostenere anche l’eventuale, seppur altamente improbabile, conferma della sanzione. Continueremo ad operare con la consueta dedizione e impegno, certi di aver sempre agito nel rispetto delle leggi e dei principi di corretta concorrenza.”

