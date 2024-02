A volte capita d’inserire la chiave nel quadro di accensione e realizzare che l’auto non parte, questo può collegarsi a vari motivi, come aver spento il motore ma aver rimasto l’auto con i fari accesi oppure averla tenuta ferma per molto tempo: in questa guida scoprirai come collegare i cavi della batteria dell’auto per risolvere il problema

Può capitare una cosa del genere, spesso ai più sbadati, nel caso si lasciano i fari accesi (a proposito, nel caso tu non abbia ancora molta praticità, abbiamo scritto una guida su come usare i fendinebbia e i retronebbia), o anche nel caso l’auto non venga guidata per molto tempo. Questo problema può verificarsi con chiunque, ma non devi temere, risolverlo è molto semplice. Tutto quello di cui hai bisogno è avere dei cavi da collegare alla batteria e poi qualcuno che metta a disposizione il suo veicolo per soccorrerti. Quindi puoi chiedere a qualche parente o a qualche amico.

Realizza un ponte | Come collegare i cavi della batteria dell’auto

Il primo passaggio da fare è quello di realizzare un ponte. Per farlo è indispensabile avere un’altra auto che faccia da soccorso ed avere sotto mano i cavi necessari. I cavi si possono comprare in un qualsiasi negozio di articoli per l’auto. In alternativa puoi comprarli anche in un supermercato che abbia il reparto auto. In ogni caso, ti consigliamo di averne sempre una coppia nella cassetta degli attrezzi, così da essere pronti nel caso si scarichi la batteria. A questo punto bisogna posizionare i due veicoli, a motore spento, una di fronte all’altra e ad una distanza ravvicinata. A questo punto bisogna aprire i cofani.

Collega i cavi | Come collegare i cavi della batteria dell’auto

Una volta arrivati a questo punto, bisogna collegare le due batterie piombo-acido in parallelo, cioè bisogna collegare i cavi con lo stesso polo. Per evitare errori, i fili sono due: uno rosso e uno nero. Su ciascuna estremità c’è una molletta. Questa molletta dà la possibilità di ancorare il polo della batteria. Per convenzione il filo di colore rosso va collegato al polo positivo e quello nero al polo negativo. A questo punto togli tutti i cappucci di protezione. Prendi prima il filo rosso e fissa le due pinze rispettivamente sui poli positivi delle batterie. Dopodiché ripeti lo stesso procedimento per il filo nero, stavolta collegando i poli negativi.

Carica la batteria

Ora che hai creato il ponte, devi caricare la batteria. Per farlo si deve accendere il veicolo di soccorso, con la marcia in folle ed accelerare per qualche secondo così che aumentino un po’ i giri del motore. Dopo si deve accendere l’auto con la batteria scarica, sempre con la marcia in folle. Appena si avvia il motore, dai qualche accelerata, poi dovete lasciare entrambi i veicoli accesi per una decina di minuti, dopodiché puoi staccare i cavi. Una volta fatto, guida per circa 15 minuti, il motore va tenuto attivo in modo che si possa ricaricare la batteria. A questo punto spegni l’auto e prova a riavviarla. Se comunque non riparte, devi sostituire la batteria recandoti dal meccanico.

Speriamo di esserti stati d’aiuto con questa guida! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori e molto altro.