Christian Horner: lo scandalo di Formula 1 è stato smentito

Qualche giorno fa era uscita una news che ha fatto scalpore, facendo pensare che l’ex pilota di Formula 1, Christian Horner, avesse mandato foto compromettenti a una donna del team, ma hanno smentito

La notizia dello scandalo che vedeva coinvolto Christian Horner è stata smentita. Si pensava che Christian Horner avesse mandato foto compromettenti a una donna del team, ma in realtà le cose non stanno così. Il team principal di Red Bull è ancora sotto indagine, ma i veri motivi per cui sarebbe partita è dovuta ad un suo comportamento trasgressivo ed eccessivamente autoritario. Avevano affidato il caso perfino ad un avvocato esterno ma, diversamente da quello che si pensava, non c’è stata nessuna molestia sessuale.

Lo scandalo di Christian Horner in Formula 1

Come abbiamo già detto, l’indagine è ancora attiva e l’avvocato esterno interrogherà Christian Horner questo venerdì. Al momento il team principal sta continuando a lavorare al pari della risorsa umana che ha acceso i riflettori su questo comportamento troppo autoritario o di controllo del team principal. La smentita arriva direttamente da una fonte interna di Formula 1, che ci ha spiegato come stanno realmente le cose. The Sun ha riportato che al centro di questo “scandalo” c’è semplicemente il fatto che Horner ha riferito di fronte alla diretta interessata di non essere soddisfatto della condotta della risorsa umana in questione che ha fatto esplodere questa news del caso di Horner. In pratica, non ci sarebbe nessuna foto compromettente o inappropriata del team principal nei confronti della donna al centro della questione. Secondo il tabloid inglese, questo comportamento “eccessivamente autoritario e trasgressivo” di cui Horner è accusato non andrebbe oltre a scene esagerate.

In poche parole, Horner non ha fatto alcuna molestia sessuale nei confronti di nessuno. Tantomeno avrebbe mandato delle foto incriminatorie che avrebbero disturbato la donna. Voi cosa ne pensate? Horner è innocente o è davvero colpevole di questo scandalo? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news sulla Formula 1 e molto altro.