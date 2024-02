Cadillac CT5-V 2025: la potenza si rinnova con i motori V6 e V8

Cadillac CT5-V 2025 è una berlina sportiva di lusso con design audace, prestazioni potenti e tecnologie all’avanguardia. Un’auto pensata per le preferenze di clienti esigenti

La rinomata casa automobilistica Cadillac ha svelato la sua ultima creazione, la CT5-V 2025, durante un evento speciale alla Rolex 24 di Daytona. Questa berlina sportiva, anticipata nel 2023, si presenta con un nuovo design e motori potenti che promettono un’esperienza di guida senza precedenti per gli appassionati del marchio. CT5-V 2025 sfoggia un design rivisto che riflette una maggiore aggressività e prestazioni potenziate. La parte anteriore è stata ridisegnata con una griglia distintiva e uno scudo paracolpi che conferiscono un aspetto più dinamico e sportivo. La variante Blackwing si distingue ulteriormente con l’introduzione dei freni Brembo, evidenziando il suo carattere da pista. Un’altra caratteristica distintiva della CT5-V 2025 è la sua firma luminosa rivisitata. I nuovi fari a LED offrono una migliore visibilità e contribuiscono a creare una coreografia luminosa unica durante la guida notturna. Questa illuminazione verticale, caratteristica delle Cadillac, aggiunge un tocco di eleganza e modernità al design complessivo.

Cadillac CT5-V 2025 risponde alle preferenze di una clientela esigente

Cadillac continua a mantenere la fede nei motori tradizionali a benzina, rispondendo alle preferenze della sua clientela esigente. La CT5-V 2025 offre due opzioni di propulsore: il potente V6 da 3.0 litri Twin Turbo da 360 Cv e il mastodontico V8 sovralimentato da 668 Cv. Entrambi i motori offrono un’esperienza di guida coinvolgente, con la possibilità di scegliere tra un cambio automatico a 10 rapporti o un cambio manuale a 6 marce. Inoltre, la trazione integrale è disponibile su richiesta, garantendo una guida ottimale in diverse condizioni stradali.

Le nuove Cadillac CT5-V per il 2025 saranno assemblate presso lo stabilimento GM di Lansing Grand River Assembly nel Michigan, con la produzione che inizia nell’estate del 2024. Questo conferma l’impegno costante di Cadillac per offrire prodotti di alta qualità e prestazioni impeccabili ai propri clienti in tutto il mondo. Si posiziona come un’opzione ambita per gli appassionati di auto che cercano un mix perfetto di stile, potenza e raffinatezza.

