Bridgestone EMEA confermato con EcoVadis Platinum per il terzo anno consecutivo

Questo pone l’azienda nel ristretto 1% delle eccellenze su un totale di 130.000 imprese valutate da EcoVadis in 220 settori industriali diversi. Iniziata nel 2015 con un riconoscimento Silver, Bridgestone è progressivamente avanzata nelle classifiche, raggiungendo il Gold nel 2019 e, infine, il Platinum nel 2021.

Motivata dal suo impegno per la sostenibilità e guidata dal Bridgestone E8 Commitment, l’azienda ha compiuto notevoli progressi verso l’obiettivo del 2050. Nel 2023, la valutazione Platinum di EcoVadis è coincisa con una serie di successi, tra cui l’installazione di 21.000 pannelli solari presso lo stabilimento di Burgos in Spagna, che ora fornisce il 10-14% del consumo energetico dello stabilimento direttamente dal sole.

Inoltre, Bridgestone ha continuato a promuovere la sostenibilità lungo la propria catena di approvvigionamento, offrendo finanziamenti ai fornitori in base al loro punteggio EcoVadis. Questa iniziativa ha portato al miglioramento del 20% dei punteggi e al raggiungimento del livello avanzato da parte del 36% dei fornitori coinvolti.

Altro traguardo significativo è la pubblicazione del primo rapporto su Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) da parte di Bridgestone EMEA, illustrando le ambizioni e le azioni dell’azienda per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Infine, numerosi progetti nell’ambito del Bridgestone Global Road Safety Program hanno contribuito a rendere le strade più sicure, con eventi di controllo dei pneumatici, corsi di formazione sulla sicurezza stradale e programmi educativi che hanno coinvolto oltre 20.000 persone nell’area EMEA.

“Nel mondo sempre più regolamentato e complesso della sostenibilità aziendale, siamo lieti di aver raggiunto un risultato così importante”, ha dichiarato Laurent Dartoux, Presidente del Gruppo Bridgestone EMEA. “Abbiamo grande ammirazione per l’importanza delle verifiche indipendenti, soprattutto nel campo della sostenibilità, e la valutazione EcoVadis è diventata sempre più rigorosa con il passare degli anni. Oggi, il processo coinvolge persone che rappresentano tutte le aree della nostra azienda, dalle Risorse Umane all’IT, dall’Ambiente e Salute e Sicurezza agli Approvvigionamenti e alla Finanza; il tutto guidato dal nostro team dedicato all’Ufficio Sostenibilità.”

“Il mantenimento del rating EcoVadis Platinum riflette il nostro impegno costante in tutte le aree della sostenibilità e i progressi che stiamo compiendo come azienda in evoluzione, guidata dal Bridgestone E8 Commitment. Possiamo essere tra i migliori risultati EcoVadis a livello globale, ma come sempre, ci sono ancora molti passi positivi da fare sulla strada verso il 2050″.