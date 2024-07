Brembo entra nel capitale di Spoke Safety, startup di mobilità connessa. Spoke Safety si aggiunge al portafoglio di Brembo Ventures e rafforza le competenze del Gruppo in ambito software e connettività cloud

Brembo è famoso per essere il leader mondiale nei sistemi frenanti. L’azienda ha di recente investito in Spoke Safety, una startup americana specializzata in tecnologie di comunicazione digitale tra veicoli e l’ecosistema stradale. Questo investimento consente a Brembo di continuare a potenziare le sue competenze nel software e nella connettività cloud per innovare digitalmente le sue soluzioni. Con l’obiettivo specifico di migliorare la comunicazione dei sistemi frenanti con gli altri componenti connessi dell’ambiente stradale.

Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo, ha dichiarato:

L’investimento in Spoke Safety è un ulteriore passo verso l’innovazione digitale dei nostri sistemi frenanti. La nostra visione è far interagire il sistema frenante non solo con il veicolo, ma con tutto l’ecosistema stradale, inclusi altri veicoli, infrastrutture e reti di comunicazione, per migliorare l’esperienza di guida e la sicurezza.

Dettagli sul nuovo investimento di Brembo in Spoke Safety

Brembo ha già iniziato un progetto di ricerca con Spoke Safety. Ciò grazie al Brembo Inspiration Lab nella Silicon Valley, che cerca realtà innovative per contribuire all’evoluzione del software e dell’intelligenza artificiale di Brembo. Fondata a Denver, Colorado, nel 2020, Spoke Safety sviluppa soluzioni basate sulla tecnologia Vehicle-to-Everything (V2X).

Questa connette in tempo reale i veicoli con altri veicoli, utenti della strada (inclusi i ciclisti) e infrastrutture urbane intelligenti, come i semafori, per migliorare l’esperienza di guida e la sicurezza stradale. Spoke Safety è ora parte del portafoglio di Brembo Ventures, l’unità di venture capital dell’azienda che investe nelle migliori startup tecnologiche a livello globale. Ciò per sostenere l’innovazione di Brembo e accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni per la mobilità del futuro.

