Brembo: 5 curiosità sul GP di Spagna per l’F1 2024

In arrivo il decimo appuntamento stagionale per l’F1 e non potevano mancare le 5 curiosità di Brembo relative al GP di Spagna 2024

Il GP di Spagna è il primo di tre appuntamenti consecutivi per la Formula 1, seguito dal GP d’Austria dopo 7 giorni e dal GP di Gran Bretagna altrettanto dopo. Dal 1991, il GP di Spagna si svolge al Circuit de Barcelona-Catalunya, anno in cui l’impianto fu inaugurato. Tuttavia, la Formula 1 aveva già fatto tappa a Barcellona dal 1969 al 1975, prima che problemi di sicurezza portassero il GP di Spagna a trasferirsi prima a Jarama e poi a Jerez.

F1: dettagli rilasciati da Brembo sul GP di Spagna

Il Circuit de Barcelona-Catalunya, lungo 4.657 metri, è considerato poco impegnativo per i freni dai tecnici Brembo. Su una scala da 1 a 5, ha ottenuto un indice di difficoltà di 2, poiché i piloti frenano per 8,5 secondi per giro. Solo 2 delle 6 frenate richiedono almeno 1,4 secondi di utilizzo dei freni, e la decelerazione non raggiunge mai i 5 g.

Il mese scorso, la MotoGP ha gareggiato al Circuit de Barcelona-Catalunya. I tempi sul giro delle moto, limitate dalla difficoltà di sfruttare tutta la potenza e dall’equilibrio dinamico, sono superiori di oltre 25 secondi rispetto alle monoposto. Inoltre, l’uso dei freni è molto più frequente: 32 secondi per giro per le moto (circa il 32% dell’intero GP) contro il 12% per la Formula 1. La MotoGP utilizza i freni in 10 curve, rispetto alle 6 della Formula 1. Nonostante entrambe le categorie utilizzino dischi Brembo in carbonio, le differenze nelle frenate sono notevoli: alla curva 1, le moto perdono 239 km/h in 292 metri (circa 1 km/h in 1,22 metri), mentre le monoposto riducono la velocità di 143 km/h in 81 metri (circa 1 km/h in 57 centimetri).

La curva più dura

La curva più impegnativa per i freni al Circuit de Barcelona-Catalunya è la 10, dove le monoposto passano da 303 km/h a 116 km/h in 2,08 secondi, percorrendo 102 metri. I piloti sono sottoposti a una decelerazione massima di 4,9 g e devono esercitare una pressione di 177 kg sul pedale del freno, con una potenza frenante di 2.499 kW.

Nonostante la Spagna abbia avuto 13 piloti in Formula 1, la prima vittoria è arrivata solo nel 2003 grazie a Fernando Alonso, che ha vinto 32 GP: 17 con la Renault, 11 con la Ferrari e 4 con la McLaren. L’altro spagnolo vincente è Carlos Sainz, con 3 successi per la Ferrari, ma mai più di uno a stagione. Riuscirà Sainz a rompere questo tabù nella gara di casa?

Dal 2026, la Formula 1 tornerà a Madrid su un nuovo circuito che potrà ospitare fino a 110.000 persone al giorno, cifra che salirà a 140.000 dopo cinque anni. L’accordo prevede 10 GP consecutivi, ma ciò non esclude Barcellona dal calendario. Nel 2023, l’audience della Formula 1 in Spagna è stata di 77 milioni di persone, con una crescita annua dell’84%.

E voi? Cosa ne pensate di queste curiosità di Brembo sul GP di Spagna ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).