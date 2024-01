Bohema Hypercar di Praga: il motore della Nissan GT-R V6 rivive in questo veicolo

Gli appassionati di automobili ricorderanno sicuramente la Nissan GT-R V6. Adesso il suo motore rivive nella Bohema Hypercar di Praga

Dire che costruirai una hypercar è una cosa, ma iniziarne effettivamente la produzione è tutta un’altra cosa. Questa è la fase del processo in cui Praga è appena entrata con la sua nuova auto da strada, la Bohema. Presentata per la prima volta nel 2022, questa hypercar è alimentata da un V6 da 3,8 litri preso in prestito dalla Nissan GT-R. È una nuova rinascita per questo motore storico. Grazie ad un sistema di lubrificazione a carter secco e una coppia di nuovi turbocompressori, il motore è in grado di erogare 700 CV (522 kW/710 CV) e 534 lb-ft (724 Nm) di coppia. Mentre tante hypercar possono affermare di produrre molta potenza, poche lo fanno pur rimanendo leggere. Grazie alla sua struttura in fibra di carbonio, l’auto pesa meno di 1.000 kg, aspetto che ha dato grandi speranze a Praga nel vedere questa hypercar trasformarsi in un mostro da pista.

La Bohema è stata sottoposta a un programma di test molto esaustivo su diversi circuiti di fama mondiale come Spa-Francorchamps in Belgio, Red Bull Ring in Austria e Nurburgring in Germania. Romain Grosjean, noto pilota di F1 e IndyCar, e Ben Collins, ex The Stig nella famosa serie Top Gear, a quali si è aggiunto il collaudatore di Praga, Josef Kral, hanno guidato l’auto e fornito il loro feedback sulle prestazioni in pista. La velocità massima dichiarata dopo i test è superiore ai 300 km/h.

L’azienda ceca spera che questo renda la Bohema un’hypercar molto ambita da parte dei collezionisti di questa tipologia di veicolo. E dovrà esserlo per forza, visto che il suo prezzo è di 1,36 milioni di euro (che equivalgono a 1,48 milioni di dollari in base al cambio attuale). Un prezzo sicuramente fuori dalla portata della maggior parte dei vecchi appassionati della Nissan GT-R V6.

