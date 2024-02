BMW i16, la nuova auto sportiva è il successore dell’i8

La BMW i16 è stato un’auto dell’azienda che è piaciuta molto per via delle sue prestazioni e della sua comodità alla guida, ma ora arriva la nuova auto sportiva MBW i16, il degno successore dell’i8

In molti hanno apprezzato l’auto sportiva BMW i8, un po’ per tutto l’insieme che ci ha voluto offrire l’azienda automobilistica tedesca. Pensate che il veicolo è perfino una delle auto che potete guidare in Need for Speed Heat, il videogioco di Ghost Games. La fine della produzione di quest’auto che, se non avete notato, è diventata una delle auto più amate del catalogo, è avvenuta precisamente nel 2020. Dopo la fine della sua produzione, abbiamo avuto diverse notizie e rumor riguardo allo sviluppo di una nuova auto sportiva, ma non e ne seppe più nulla. Questo fino ad oggi. Infatti l’azienda ci ha rivelato che in effetti stavano lavorando a un successore della i8, ovvero la BMW I16. Il fatto che fosse chiamata con la I maiuscola e non minuscola indica quanto puntavano su quest’auto.

La nuova auto sportiva BMW I16 è il successore di i8 mai arrivato

A parlare della I16 è stato il responsabile del design Domagoj Dukec, che ci ha raccontato che la nuova auto sportiva era bella pronta per essere messa sul mercato. Ha anche aggiunto che erano riusciti a completare l’auto in 12 mesi (sembra una cosa impossibile, eppure ci erano riusciti). Il design della BMW I16 traeva ispirazione da quello della M1. Seppur sia difficile da credere il fatto che fosse già pronta in 12 mesi, Dukec ha spiegato che ciò è stato possibile perché per costruire la I16 avevano usato come base il telaio monoscocca in carbonio della BMW i8. Il motivo per cui quest’auto non vide mai vita è il periodo in cui doveva uscire.

Come ben sappiamo, il 2020 fu un anno molto drastico a causa della pandemia Covid. In quel periodo, il mondo si era completamente fermato e, considerando che la BMW I16 era destinata ad una parte della clientela di nicchia, realizzarla sarebbe stata una spesa troppo alta e inutile. Dalla serie di schizzi e bozze che il designer di BMW ha pubblicato, possiamo capire che le proporzioni della BMW I16 prendevano spunto da quelle del concept BMW Vision M Next del 2019, inclusa la livrea bicolore. Non sappiamo quale sarebbe dovuto essere il propulsore scelto per il nuovo modello, ma secondo alcune voci avrebbe ancora avuto un powertrain Plug-in ma con una potenza superiore a quella offerta dalla BMW i8 e cioè 374 CV.

