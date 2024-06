Bentley Continental GT Speed: debutta la nuova supercar

L’attesa della nuova Bentley Continental GT Speed è alta per tutti gli appassionati del marchio, che potranno finalmente ammirare la nuova supercar

Si avvicina il debutto della nuova Bentley Continental GT Speed, previsto per il prossimo 25 giugno alle ore 16 BST (le 17 in Italia). C’è grande attesa per questa vettura, considerata la Bentley più potente mai realizzata. La casa automobilistica britannica ha già diffuso alcuni dettagli entusiasmanti che alimentano l’interesse degli appassionati. La nuova Continental GT Speed sarà la prima Bentley a montare il nuovo gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid, capace di erogare 782 CV di potenza e 1.000 Nm di coppia. Questo sistema garantirà fino a 80 km di autonomia in modalità completamente elettrica e valori di emissioni di CO2 WLTP inferiori a 50 g/km. La vettura potrà raggiungere una velocità massima di 335 km/h, come dimostrato dal record di velocità non ufficiale stabilito nel Ryfylke Tunnel in Norvegia, il tunnel stradale sottomarino più lungo e profondo del mondo.

Bentley Continental GT Speed: tecnologia avanzata e prestazioni top

Oltre alla straordinaria potenza, la nuova Bentley Continental GT Speed sarà dotata di avanzate tecnologie di telaio. Tra queste spiccano la trazione integrale attiva con torque vectoring, le quattro ruote sterzanti, il differenziale a slittamento limitato elettronico, il controllo antirollio attivo da 48 V e i nuovi ammortizzatori a doppia valvola. Queste caratteristiche permetteranno un controllo e una stabilità senza precedenti, rendendo la vettura non solo potente ma anche estremamente maneggevole e sicura.

Bentley descrive la nuova Continental GT Speed come “la prima supercar per tutti i giorni del segmento”. Questa affermazione sottolinea l’obiettivo del marchio di offrire una vettura che, pur possedendo prestazioni da supercar, possa essere utilizzata quotidianamente con comfort e praticità. L’unione di lusso, tecnologia avanzata e prestazioni straordinarie definisce la nuova Continental GT Speed come un’auto destinata a stabilire nuovi standard nel segmento delle vetture di lusso ad alte prestazioni.

