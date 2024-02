Avvistata una Tesla Model S nella fabbrica di Ferrari

Dai cancelli della fabbrica di Ferrari è uscita una Tesla Model S Plaid che ha confuso parecchi appassionati di auto: che sta combinando l’azienda del Cavalluccio Errante?

Qualcosa di molto strano si è visto a Maranello: una Tesla Model S Plaid è uscita dalla fabbrica di Ferrari. Insomma, in quel comune di Bologna, se proprio dobbiamo vedere delle supercar, ci aspettiamo delle bellissime e potentissime Ferrari, tipiche dell’azienda, no? E allora che ci faceva una Tesla in fabbrica? Che Elon Musk abbia voluto fare una visita in Italia e sia capitato nel posto sbagliato? In realtà la risposta è molto più realistica e semplice: come Ferrari aveva già annunciato tempo fa, sta lavorando alla prima auto elettrica, che uscirà nel 2025. L’azienda ha pensato di effettuare dei test su uno dei migliori modelli elettrici,

Ma che c’entra la Tesla Model S Plaid con Ferrari?

Per dare una spiegazione plausibile a quello che il comune di Maranello ha visto è che Ferrari non ha scelto una Model S qualsiasi, ma che abbia scelto la Model S Plaid, quella da più di 1.000 CV e che può passare da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi. Queste caratteristiche starebbero molto bene sulla prima auto elettrica della Ferrari. Questa però, in realtà, non sarebbe altro che un riferimento di prestazioni, perché meccanicamente la Ferrari elettrica sarà completamente diversa dalla super berlina di Elon Musk. Giusto per fare un esempio, la nuova Ferrari avrà delle batterie di tipo strutturale che saranno integrate nella scocca per ridurre pesi e sgombri, tutto per dare un vantaggio al comportamento stradale.

Al momento sappiamo ancora ben poco di ufficiale sulla prima Ferrari elettrica, a parte per le già citate caratteristiche delle batterie, delle quali celle verranno prodotte a partner esterni e assemblate nel nuovo e-building di Maranello, dove costruiranno anche i motori. Questo modello elettrico sarà una sportiva vera, agli stessi livelli delle altre auto della Ferrari con motore termico per quanto riguarda le prestazioni e la dinamica di guida. Non verrà da meno anche il sound. Ci domandiamo se replicherà quello del motore V12 aspirato oppure sarà qualcosa di completamente nuovo.

Non ci resta che attendere per scoprirlo, l’importante è sapere che Ferrari ci sta lavorando. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.