Audi RS 6 Avant GT: station wagon sportiva nella versione da 630 CV

Audi RS 6 Avant GT va oltre le aspettative e ridefinisce i canoni di prestazione e stile. Questa vettura è destinata a diventare un’icona nel mondo dell’automobilismo

La nuova Audi RS 6 Avant GT è un’autentica gemma nel panorama automobilistico, un’edizione speciale che incarna l’essenza della potenza, dell’eleganza e della prestazione senza compromessi. Con soli 660 esemplari prodotti, di cui solamente 40 destinati all’Italia, questa station wagon sportiva cattura l’attenzione degli appassionati di auto di tutto il mondo. Il cuore pulsante della RS 6 Avant GT è rappresentato dal possente motore 4.0 TFSI biturbo, che eroga una potenza straordinaria di 630 CV abbinata a una coppia di 850 Nm. Questo motore è dunque una sinfonia di potenza e precisione, accoppiato a un cambio automatico tiptronic a 8 rapporti che garantisce cambi marcia fulminei e una guida avvincente. Le prestazioni della RS 6 Avant GT sono semplicemente straordinarie. Da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, con una velocità massima di 305 km/h, questa vettura è pronta a sfidare qualsiasi strada e qualsiasi avversario.

Audi RS 6 Avant GT: assetto, controllo e design

Audi ha perfezionato l’assetto della RS 6 Avant GT per garantire una tenuta di strada superiore e una maneggevolezza senza pari. Con sospensioni regolabili manualmente e barre antirollio più rigide, infatti, questa vettura si adatta alle esigenze del guidatore per offrire un controllo ottimale in ogni situazione.

Il design della RS 6 Avant GT fonde l’aggressività con l’eleganza in modo impeccabile. Dettagli in carbonio, finiture in nero lucido e cerchi in lega da 22 pollici conferiscono un aspetto di esclusività e prestigio. L’abitacolo, impreziosito da materiali pregiati e finiture raffinate, offre un ambiente di guida avvolgente e lussuoso. Dotata di un’ampia gamma di tecnologie all’avanguardia, tra cui lo sterzo integrale dinamico e i proiettori a LED Audi Matrix HD, la RS 6 Avant GT è un’automobile all’avanguardia.

