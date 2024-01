Aston Martin svela la nuova Vantage: ecco le anticipazioni

Manca davvero poco al debutto della nuova Aston Martin Vantage, che sarà presentata dalla casa automobilistica britannica

Aston Martin, celebre casa automobilistica britannica, ha annunciato con grande eccitazione il debutto della tanto attesa nuova Vantage, insieme alla versione GT3 e alla monoposto AMR24 di Formula 1, fissato per il prossimo 12 febbraio. Questo evento segna un capitolo importante per l’azienda, che mira a stupire il mondo dell’automobilismo con un’offerta progettata per gli amanti della guida estrema e delle prestazioni di alto livello. Il 2024 si preannuncia come un anno fondamentale per Aston Martin, con una serie di nuovi modelli in arrivo. Oltre alla nuova Vantage, l’azienda introdurrà la supercar Valhalla a motore centrale, un aggiornamento del SUV DBX e la DB12 Volante, presentata lo scorso estate. L’arrivo della Vantage cabrio seguirà poco dopo, offrendo un’opzione open-air per i clienti desiderosi di sperimentare il piacere di guidare al vento.

Aston Martin Vantage: anticipazioni e prestazioni di alto livello

Nonostante il design generale della Vantage possa mantenere la sua essenza, si prevedono significativi cambiamenti estetici, soprattutto nel frontale, con nuovi gruppi ottici e una griglia più ampia e posizionata più in basso. L’interno dell’auto dovrebbe riflettere le innovazioni introdotte sulla DB12, inclusa una nuova interfaccia infotainment, garantendo un’esperienza di guida all’avanguardia. La nuova Vantage vedrà un’evoluzione del suo motore, con un V8 da 4 litri di derivazione AMG, offrendo prestazioni migliorate rispetto al modello precedente. Questo motore è stato progettato per fornire un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente, sia su strada che su pista.

Nonostante le anticipazioni e i teaser diffusi, molti dettagli rimangono avvolti nel mistero fino alla data di lancio ufficiale. Tuttavia, l’entusiasmo è alle stelle mentre gli appassionati di automobili e i sostenitori del marchio attendono con ansia di vedere la nuova incarnazione della Vantage. Il debutto di questa vettura segna un momento significativo nell’evoluzione dell’automobilismo, con Aston Martin che si prepara a stupire il mondo con un’offerta che promette di portare l’esperienza di guida ad un livello superiore.

