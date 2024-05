Android Auto: Google annuncia un major update in arrivo

Al Google I/O 2024, Google ha Aannunciato un aggiornamento significativo per Android Auto, introducendo nuove app di intrattenimento e il supporto al casting

Al Google I/O 2024, Google ha svelato una serie di aggiornamenti significativi per Android Auto, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di guida rendendola più piacevole e sicura. Le nuove funzionalità includono un’espansione delle opzioni di intrattenimento, strumenti migliorati per gli sviluppatori e nuove capacità per Android Automotive OS, consolidando ulteriormente la posizione di Android nel settore delle auto.

Una delle principali novità riguarda l’introduzione di nuove app di intrattenimento su Android Auto. Tra queste, Max e Peacock saranno disponibili per modelli di auto selezionati con Google integrato, come Polestar, Volvo e Renault. Questa integrazione permetterà ai conducenti e ai passeggeri di accedere a un’ampia gamma di contenuti durante i viaggi, rendendo l’esperienza di viaggio più ricca e piacevole. Inoltre, Google ha annunciato che Angry Birds arriverà su Android Auto, offrendo un’opzione di gioco divertente per i guidatori durante le soste. Questa mossa rappresenta un passo avanti nell’espansione delle funzionalità di intrattenimento all’interno dell’ecosistema Android Auto, rendendo i viaggi meno monotoni e più coinvolgenti.

Google aggiorna Android Auto: ecco le altre novità in arrivo

Un’altra significativa innovazione è l’introduzione di Google Cast su Android Automotive OS. Questa funzione permetterà agli utenti di trasmettere contenuti dai loro telefoni e tablet direttamente ai display delle loro auto. I modelli Rivian saranno i primi a ricevere questa funzionalità, con altri produttori che seguiranno a breve. Questa novità promette di migliorare l’integrazione dei dispositivi personali con il sistema di infotainment dell’auto, offrendo una continuità senza soluzione di continuità tra smartphone e veicolo.

Al fine di semplificarela creazione di nuove applicazioni per Android Auto, Google sta introducendo nuovi strumenti per sviluppatori. Questi strumenti sono progettati per semplificare la conversione delle app mobili preesistenti in esperienze ottimizzate per l’auto. Questa mossa mira a espandere ulteriormente l’ecosistema di app disponibili su Android Auto. Android Automotive OS sta rapidamente diventando lo standard de facto per i sistemi operativi delle auto, con oltre 200 milioni di veicoli compatibili in tutto il mondo. Recenti aggiornamenti della piattaforma permettono agli utenti di controllare il livello della batteria dei veicoli elettrici e di rispondere alle chiamate Zoom direttamente dall’auto, migliorando la connettività e la comodità durante la guida.

Questi aggiornamenti mirano a rendere l'esperienza di guida più piacevole e sicura, ampliando le opzioni di intrattenimento e migliorando l'integrazione con dispositivi personali.