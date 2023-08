25 Anni di Eccellenza: Pagani Automobili Festeggia con Utopia

Pagani Automobili si unisce alla gioia del 25º anniversario dalla sua fondazione, gettando l’ancora negli Stati Uniti e portando con sé un tesoro unico: Utopia

Un’eccezionale serie di eventi celebrativi è pronta a illuminare la scena in onore della Casa automobilistica di San Cesario sul Panaro, che festeggia un quarto di secolo di successi e intraprende un nuovo, affascinante capitolo nella propria storia.

Un anniversario che brilla di luce propria, per una Casa fondata nel 1998 da Horacio Pagani e che, con una serie di trionfi alle spalle, ora solleva il calice per accogliere un’altra pietra miliare importante.

L’Incredibile Splendore di Utopia

L’anteprima mondiale di questo capolavoro si è tenuta al Teatro Lirico di Milano quasi un anno fa, svelando il sogno da 10 milioni di euro chiamato Utopia.

Una macchina in edizione limitata, solamente 99 modelli prodotti, presto acquisiti dagli appassionati fortunati del marchio. Dotata di un maestoso motore V12 biturbo da 6.0 litri, sviluppato in collaborazione con Mercedes-AMG, e abbinato a un cambio manuale a 7 marce.

Questa creazione unica è stata forgiata con materiali raffinati per ottenere la massima leggerezza, come il carbonio, insieme a dettagli eleganti come le pregiate pelli degli interni e una strumentazione di ultima generazione.

Una vettura da sogno a quattro ruote che gli americani avranno il privilegio di ammirare dal vivo per la prima volta dal 18 al 19 agosto.

La Magnificenza di Pagani alla Monterey Car Week

Nel suggestivo contesto della Monterey Car Week, che si terrà dall’11 al 20 agosto, due giornate spiccano in modo speciale, riservate interamente a Pagani Utopia. Questa stupefacente hypercar prenderà residenza nell’esclusivo Quail Lodge & Golf Club, offrendo uno spettacolo unico per gli appassionati. Con il suo design avveniristico e anti-conformista, Utopia è pronta a catturare l’attenzione di tutti i presenti.

Nel contesto espositivo troveranno spazio anche altre due gemme preziose del marchio: Zonda R e Huayra.

Quest’ultima ha già brillato alla Monterey Car Week nel 2021. Insieme a Utopia, queste macchine rappresentano le tappe fondamentali di un viaggio che ha preso il via nel 1999 con il progetto C8 (Zonda), ha proseguito nel 2011 con il progetto C9 (Huayra) e ha raggiunto il suo culmine l’anno scorso con il progetto C10 (Utopia).

L’Esposizione Straordinaria e le Celebrazioni

Per celebrare questo straordinario anniversario, Pagani ha creato un allestimento speciale che richiama il logo ellittico del marchio e l’iconico stemma a quattro scarichi.

Una raffinata area lounge e un esclusivo negozio Pagani completano il quadro espositivo, offrendo agli appassionati la possibilità di acquistare capi d’abbigliamento e accessori della nuova Collezione 25° Anniversario, destinati a diventare presto oggetti da collezione per la storia del marchio.

Ma la festa non si ferma qui. Le celebrazioni del 25° Anniversario di Pagani Automobili alla Monterey Car Week proseguiranno il sabato 19 agosto, con una spettacolare parata di vetture Pagani che attraverseranno le strade di Seaside, luogo della manifestazione “Exotics on Broadway”.

Un’occasione unica non solo per ammirare da vicino per la prima volta in America Utopia, ma anche per evidenziare la potenza immaginativa delle hypercar Pagani, capolavori in grado di unire l’eterna bellezza al progresso tecnologico di frontiera, e per celebrare il forte legame che unisce il marchio italiano agli appassionati nordamericani.

E voi cosa ne pensate di questa grandissima azienda? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di posizionare la sezione motori di tuttotek bella barra dei preferiti!