Navee arriva in Italia con il monopattino elettrico V40. A partire dal 23 giugno, Navee arriva in esclusiva negli store Unieuro con un nuovo standard di sicurezza e comfort su due ruote

Navee, OEM è pioniere nel settore della mobilità elettrica. Presenta Navee V40 in Italia; il nuovo monopattino elettrico innovativo che si distingue per le sue eccezionali caratteristiche.

Progettato per migliorare l’esperienza quotidiana dei pendolari e nel rispetto delle normative locali (come l’aggiunta degli indicatori di direzione, i doppi freni e il limite di velocità a 20 km/h); il V40 combina tecnologia all’avanguardia, misure di sicurezza impareggiabili e comfort di livello, rendendolo la scelta d’eccellenza sul mercato.

Monopattino elettrico Navee V40: lunga durata della batteria, Eco-Boost TireTech

Sono numerose le peculiarità che contraddistinguono Navee V40 e ognuna è stata pensata e progettata per soddisfare le esigenze dei pendolari dei giorni d’oggi. Uno dei suoi punti di forza è la durata della batteria, che garantisce una percorrenza massima di 40 km con una sola carica, rendendolo la scelta ideale per gli spostamenti quotidiani.

Inoltre, il V40 integra la tecnologia innovativa Eco-Boost TireTech che aumenta l’autonomia del veicolo del 15% senza compromettere la capacità della batteria, offrendo una soluzione di trasporto efficiente ed ecologica.

Lo Smart Floating Screen di Navee V40, lo schermo presente sul manubrio, offre un’esperienza visiva senza precedenti, anche in condizioni poco favorevoli, come in caso di intensa illuminazione esterna. I rider potranno sempre contare su un alto livello di luminosità dello schermo, controllando il livello della carica e la velocità.

Con Navee V40 si può dire addio alle preoccupazioni per i potenziali furti grazie allo slot AirTag integrato nel veicolo: un’opzione in più che consente di monitorare il proprio monopattino in ogni momento della giornata con facilità e garantirne così la sicurezza, anche a distanza.

Visibilità ottimale con la luce di posizione di rilevamento automatico e Il sistema BMS professionale

Dotata di un sensore fotosensibile intelligente incorporato nella luce di posizione, la tecnologia di rilevamento automatico del V40 garantisce sempre una visibilità ottimale. Sia durante il giorno, sia in condizioni di scarsa illuminazione, il faro regola la sua luminosità in modo intelligente e automatico, garantendo un viaggio sicuro e ben illuminato.

In fase di progettazione, Navee V40 mette il comfort del rider al primo posto. Grazie al manubrio più largo, che garantisce una presa sicura, e alla piastra di appoggio più ampia, i rider possono sperimentare un’esperienza di guida d’eccellenza. La larghezza della piastra (160 mm), infatti, offre una postura in piedi più naturale e confortevole. Riducendo così l’affaticamento e consentendo di intraprendere percorsi più lunghi con facilità.

Navee V40 vanta un sistema di gestione della batteria (BMS) all’avanguardia con un algoritmo scientificamente sviluppato, che è stato sottoposto a 36 rigorosi test. Ciò per garantire il massimo delle prestazioni e un livello di sicurezza elevato, offrendo ai rider una tranquillità durante il viaggio senza eguali.

Scooter elettrico Navee V40: sistema di recupero dell’energia

Grazie al sistema di recupero dell’energia, Navee V40 sfrutta la potenza della frenata e della decelerazione, convertendo l’energia prodotta in energia riutilizzabile. Questa innovazione non solo migliora l’efficienza del veicolo, ma contribuisce anche a un’esperienza di guida più sostenibile. Grazie all’APP è possibile regolare il livello di recupero dell’energia, mediante tre modalità: bassa, media e alta.

I pneumatici da 10 pollici del V40, grazie alla struttura innovativa, garantiscono un superiore assorbimento degli urti e un’aderenza all’asfalto eccezionale, assicurando una guida fluida e sicura. Sviluppata dagli esperti Navee, l’innovativa struttura del pneumatico riduce al minimo la resistenza al rotolamento, con una conseguente riduzione del consumo energetico, migliorando così ulteriormente l’efficienza complessiva del veicolo.

Alimentato da un motore ad alte prestazioni da 600 W, Navee V40 offre un’esperienza di guida stabile con un angolo massimo di salita pari al 15%. I rider possono affrontare con sicurezza terreni diversi, comprese pendenze e colline, con facilità e comfort.

Dichiarazioni in merito al monopattino elettrico Navee V40

Siamo entusiasti di presentare Navee V40, un monopattino elettrico che migliora il livello di sicurezza e comfort,

dichiara Vincent Wu, Global VP di Navee.

Con le sue caratteristiche innovative, come lo Smart Floating Screen, lo slot AirTag per la localizzazione, il faro di rilevamento automatico, il manubrio più largo e la piastra più ampia, e il sistema BMS professionale, il Navee V40 si distingue sul mercato, offrendo ai rider un’esperienza di qualità e in tutta sicurezza. Siamo certi che questo monopattino elettrico supererà le aspettative e ridefinirà il modo di viaggiare quotidiano delle persone.

Navee V40 è disponibile a un prezzo suggerito al pubblico 499,00 € in esclusiva nei punti vendita Unieuro. In occasione del lancio, sarà in offerta a 399€ a partire dal 23 giugno.

