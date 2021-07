Motori e tecnologia: gli attrezzi da officina che tutti dovrebbero avere in garage

Quando si parla di svolgere riparazioni in autonomia alla propria auto, non si può fare a meno di pensare all’attrezzatura da officina

Purtroppo in giro si trovano attrezzi per la riparazione delle auto che spesso risultano essere di pessima qualità. Scegliere la giusta attrezzatura officina non è sicuramente facile, specialmente se ci si approccia per la prima volta al settore della “meccanica fai da te”.

Esistono delle caratteristiche fondamentali che permettono di fare scelte corrette ed evitare uno spreco inutile di denaro. Il fattore principale da tenere in considerazione è senza ombra di dubbio quello dei materiali impiegati nella realizzazione degli attrezzi. Materiali scadenti porteranno a un’usura più veloce degli arnesi. Gli strumenti non dovranno presentare segni di ossidazione nel tempo, per consentirne un uso smodato senza doversi preoccupare di un consumo precoce.

Gli attrezzi da officina che tutti dovrebbero avere in garage

Gli arnesi indispensabili per una buona officina sono tanti, e alcuni sono davvero imprescindibili se si vuole creare un mini laboratorio a casa propria.

Non si può certamente fare a meno di un buon cric idraulico a carrello per auto, che permetterà di sollevare la propria vettura dal terreno per poi effettuare i lavori di manutenzione o riparazione. In genere sono realizzati in acciaio. Alcuni possono arrivare a reggere addirittura fino a 3000 kg di peso.

Altro arnese di fondamentale importanza è sicuramente la gruetta idraulica. Formata da tre parti che sono il telaio, la pompa idraulica e il braccio sollevatore. Anche in questo caso il materiale di fabbricazione è l’acciaio, visto che lo strumento dovrà sostenere grossi carichi. Queste gruette possono sollevare addirittura 1000 kg di peso, e sono alte poco più di due metri, chiaramente si parla di quelle da utilizzare a casa. Ne esistono poi di pieghevoli, proprio per permettere anche a chi le utilizza nel proprio garage di risparmiare spazio.

Quando si va a lavorare sul motore, è bene tenere a mente che si rischia di sporcare tutto. All’interno del motore è presente una quantità importante d’olio, che andrà versato in un contenitore apposito, onde evitare di sporcare il pavimento. Ed è per questo che si trovano in vendita i carrelli destinati a contenere l’olio motore. Dotati di pompa manuale o idraulica, possiedono piccole ruote che li rendono mobili. Ne esistono di diversi tipi in quanto a capienza.

Una buona officina casalinga, necessita però anche di attrezzi utili alla verniciatura o ai ritocchi della carrozzeria.

Quando si smontano le parti dell’auto da riverniciare o da ritoccare, serve un appoggio solido prima di poter procedere con i lavori. Esistono dei cavalletti che permettono di verniciare le parti smontate della carrozzeria in tutta sicurezza. Sono destinati alle portiere, ai cerchioni e agli sportelli di cofano e bagagliaio. Possono essere fissi o mobili, e sono venduti di diverse misure.

Questi sono solo alcuni degli attrezzi disponibili in commercio che si possono trovare all’interno di una buona officina da garage. Sono comunque tra i più importanti per lavorare sia sulla parte meccanica che su quella estetica del veicolo. Le opzioni di scelta degli arnesi sono comunque numerose e adatte a tutte le esigenze.