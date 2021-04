Migliori scooter 50 cc, motorini e cinquantini | Aprile 2021

I cinquantini è un modo agile, veloce e poco impegnativo per spostarsi in città coprendo tratte brevi o medie. Ecco una guida ai migliori scooter 50 cc e motorini da acquistare per orientare le vostre scelte di acquisto!

I mitici cinquantini è stato il compagno di mille avventure per molti di noi, giovani sbarbatelli alla ricerca dei primi amori e delle prime serate tra amici nella calura estiva. Tuttavia al giorno d’oggi può essere anche un valido mezzo di trasporto per andare a lavoro o comunque spostarsi coprendo tratte a basso e medio raggio – purché non comprendano l’avventurarsi in strade vietate insomma. Inoltre rispetto alle automobili o alle moto di grossa cilindrata, i motorini e gli scooter 50 cc consumano poco e la manutenzione in genere è più semplice e meno onerosa.

Esistono però diversi tipi di motocicli, progettati ed ottimizzati per un pubblico diverso che spazia dai più giovani ai meno giovani, dai guidatori più abili e avventurieri a quelli più pigri e mansueti. Prima di tutto è bene quindi capire su quali criteri si basa la valutazione dei migliori scooter 50 cc e motorini, illustreremo quindi alcune dritte e consigli generici. Successivamente passeremo alla lista dei cinquantini selezionati che potete raggiungere direttamente cliccando qui. Ed ora avanti a tutto gas!

Migliori scooter 50 cc e motorini (cinquantini): alcuni pratici consigli

Nonostante i vari modelli godano di numerosi vantaggi in diversi ambiti è bene osservare che tra i migliori scooter 50 cc e motorini non c’è un best buy assoluto: bisogna valutare diversi aspetti a seconda delle proprie esigenze. Ecco quindi alcuni consigli utili.

Consumi, usabilità e sicurezza

Tutti i migliori scooter 50 cc e motorini sono leggeri, pratici e maneggevoli rispetto ai colleghi di cilindrata superiore, tuttavia ci sono modelli più semplici e leggeri rispetto ad altri che tuttavia rimangono più stabili a velocità elevata: a seconda del tipo di strade – urbane o extraurbane – che dovrete percorre è meglio propendere per un tipo piuttosto che per l’altro. Anche i consumi possono variare molto tra i diversi tipi di cinquantini in relazioni alle prestazioni e usabilità del veicolo: ad esempio di recente tra i più giovani stanno tornando di moda i cinquantini a marce che garantiscono consumi minori e un’ottima ripresa se comparati con i migliori scooter e motorini 50 cc a variatore di potenza.

Un altro aspetto importante da valutare è il motore che è un po’ il cuore del vostro veicolo. Esistono essenzialmente due categorie di motori che alimentano i cinquantini: 2 tempi e 4 tempi. Non entreremo nei dettagli tecnici, ma vi illustreremo brevemente le caratteristiche. I motori a 2 tempi sono più scattanti e spesso sono in grado di erogare più potenza, tuttavia tendono a rompersi con più facilità perché più soggetti all’usura; consumano anche di più e ovviamente proprio per questo non sono amici dell’ambiente. I motori a 4 tempi invece sono in genere meno prestanti, ma più affidabili nel tempo e hanno consumi più ridotti. In genere i giovanissimi preferiscono modelli 2 tempi perché usano motorini e scooter 50 cc occasionalmente; se invece dovete usare il mezzo quotidianamente per il lavoro è meglio andare su un 4 tempi. In questa guida ai migliori scooter 50 cc e motorini integreremo modelli con entrambi i motori per venire in contro alle esigenze di tutti.

Esistono poi modelli bassi con ruote da 13 o 14 pollici, in genere più tozzi, ma anche più comodi da guidare grazie alle selle ampie e ben imbottite e sono spesso dotati di sottosella capiente ed equipaggiabili con bauletto e parabrezza per i mesi più freddi. Esistono invece modelli con ruote alte e più snelli che consentono una migliore manovrabilità del mezzo e permettono anche di avventurarsi un po’ off-road perché assorbono meglio gli urti dovuti a buche e dissestamenti (che con lo stato di molte strade italiane è un po’ una necessità oggigiorno). Immancabile in un motorino moderno è un sistema ABS che molto spesso può salvare la pelle, specialmente in condizioni difficili come con asfalto scivoloso. Altri parametri importanti che hanno effetti notevoli sulla maneggevolezza sono il peso – banalmente – e il raggio di sterzata che deve essere il più contenuto possibile per consentire di gestire agevolmente il vostro scooter 50 cc o motorino anche a motori spenti o all’indietro.

Quanto mi costerà?

Per un buon cinquantino nuovo il prezzo di partenza è intorno ai 2000 euro, sotto questo prezzo è difficile trovare qualcosa di valido, tuttavia il mercato dell’usato è molto florido. Sconsigliamo in ogni caso di non scendere troppo sotto i 1000 euro perché si rischia di ritrovarsi con un modello vecchio o con moltissimi chilometri cui dovrete fare parecchia manutenzione prima di renderlo di nuovo affidabile.

L’assicurazione non è molto economica e in alcuni casi può arrivare vicina a quella di un’automobile perché quella dei motorini e scooter 50 cc è considerata una categoria a elevato rischio; i prezzi di partenza sono di circa 200 euro annui a crescere a seconda della vostra “fedina assicurativa”. Tuttavia una manutenzione blanda ed economica, unita ai consumi ridotti, può farvi risparmiare parecchio. Il principale carburante è ancora la benzina, anche se alcuni produttori come Piaggio si stanno buttando sull’elettrico, una tecnologia ancora troppo acerba in questa categoria però.

Migliori scooter 50 cc e motorini (cinquantini) | La lista

Ecco quindi arrivati alla parte più interessante della guida: la lista dei migliori scooter 50 cc e motorini. Non si tratta di una classifica in quanto ogni modello ha pregi e difetti che lo rendono adatto ad usi ed utenze leggermente differenti. Abbiamo quindi selezionato i migliori cinquantini e nei paragrafi che seguono abbiamo riassunto le caratteristiche in modo che possiate scegliere in maniera ponderata.

LISTA:

Yamaha Aerox 4

Aprilia 50 SR

Aprilia 50 SR Motard

Piaggio Liberty S 50

Kymco Agility 50 R16 +

Kymco People S 50 4T E4

Vent Derapage RR

Aprilia SX 50

Yamaha Aerox 4 | migliori scooter 50 cc e motorini (cinquantini)

Lo scooter di Yamaha è uno dei più amati dai giovani, ma merita pienamente il posto in questa lista perché è un connubio perfetto tra prestazioni e comodità uso. La sella è ampia e comoda, come anche il poggia piedi, e consente tranquillamente di ospitare un passeggero. Il vano sottosella può tranquillamente ospitare un casco o una giacca ripiegata senza che dobbiate per forza portarvi tutto dietro. I comandi sul manubrio sono facilmente accessibili e il motorino in generale, nonostante la carrozzeria importante che pesa quasi 100 kg, è facilmente manovrabile sia su strada che a mano. La dotazione comprende anche un display LCD per visualizzare le informazioni.

Il motore di Aerox 4 quattro tempi è raffreddato a liquido ed eroga fino a 2,2 kW (3 cv) può spingere il mezzo anche attorno ai 70 km/h (senza i “fermi” sugli scarichi) rimanendo sempre stabili anche per lunghe tratte. Davvero un ottimo compromesso tra prestazioni e comodità d’uso. Il doppio freno a disco da 190 mm garantisce ottime prestazioni in fase di frenata. Chiaramente avendo dei pneumatici bassi da 13 pollici trova un po’ di difficoltà nei percorsi sconnessi, ma su strada è certamente uno dei migliori. Il serbatoio da 6 litri assieme alla certificazione Euro 4 permettono inoltre di raggiungere un’autonomia sopra la media.

Yamaha Aerox 4, prezzo di listino: 2990 euro

Aprilia 50 SR | migliori scooter 50 cc e motorini (cinquantini)

Un altro bel pezzo di pubertà è Aprilia SR, molto simile ad Aerox come design e caratteristiche, spingendo forse un po’ più sulle prestazioni e un po’ meno sulla comodità e affidabilità.

Troviamo infatti un motore 2 tempi Hi-Per2 Pro con carburatore a gestione elettronica che garantisce una reattività superiore grazie alla potenza massima erogata di 4,4 cv. Purtroppo il raffreddamento ad aria integrato è un po’ meno efficiente e potrebbe diminuire la vita media dello scooter. Troviamo sempre freni a disco da 190 mm e una trasmissione a catena più resistente di quella a cinghia. Ottimo anche il serbatoio da 7 litri e l’omologazione Euro 4, anche se la prestazioni si pagano con un consumo un po’ più elevato. Esiste anche la versione Motard di Aprilia SR, un po’ più spartana ed economica. In ogni caso si tratta di un motorino prevalentemente rivolto ai giovani e soprattutto per un uso non quotidiano.

Aprilia 50 SR, prezzo di listino: 3449 euro

Aprilia 50 SR Motard, prezzo di listino: 2300 euro

Piaggio Liberty S 50 | migliori scooter 50 cc e motorini (cinquantini)

Passiamo ora invece ad un mezzo più adatto all’uso quotidiano e lavorativo: Piaggio Liberty S 50. Studiato per essere comodo e confortevole, questo scooter non garantisce prestazioni stratosferiche, ma vi porterà dovunque con estrema facilità. Il vano portaoggetti è molto ampio ed è configurabile con un presa USB per caricare lo smartphone e è compreso il gancio porta borsa. Comodissimo anche per spostarsi in due grazie all’ampia sella e padana anteriore.

Il motore è un 4 tempi raffreddato ad aria Euro 4 eroga 2,4 kW ed è dotato di tecnologia i-get (Italian Green Experience Technology) per ottimizzare consumi ed emissioni. Il serbatoio da 6 litri permette di raggiungere una buona autonomia. Le ruote misurano 16 e 14 pollici e permettono di muoversi agevolmente anche su strade non proprio lisce, come quelle intarsiate di sanpietrini o nelle periferie rimanendo ben stabili alla guida. Abbiamo un solo freno a disco anteriore, mentre quello anteriore è a tamburo: ci può stare dato che non è un modello pensato per raggiungere velocità elevate, ma piuttosto per sgusciare net traffico. Il prezzo è tra i più accessibili.

Piaggio Liberty S 50, prezzo di listino: 2290 euro

Kymco Agility 50 R16 + | migliori scooter 50 cc e motorini (cinquantini)

Kymco è un brand che offre un rapporto qualità prezzo veramente interessante sui suoi prodotti e proprio per questo si è ritagliato l’interesse di molti centauri. Abbiamo scelto per questa lista un modello medio gamma, comodo e funzionale, che entra in competizione direttamente con Liberty di Piaggio.

Omologato per 2 persone, con ampia sella, pedana spaziosa e ruota anteriore da 16 pollici, Agility 50 è uno scooter tra i più maneggevoli ed ergonomici. In dotazione viene dato anche il comodo bauletto con presa elettrica 12V. Il motore 4 tempi eroga circa 2,2 kW ed è raffreddato ad aria non è il più potente in circolazione, ma è sufficiente. Soprattutto se guardiamo ai consumi: circa 45 km/l con un serbatoio da 7 litri garantiscono oltre 300 km di autonomia: un’intera settimana di lavoro in pratica. Anche in questo caso solo il freno anteriore è a disco. Segnaliamo anche il modello People S 50 4T E4, più costoso e più accessoriato, con un tocco in più rispetto a Agility 50 R16 +.

Kymco Agility 50 R16 +, prezzo di listino: 2.090 euro

Kymco People S 50 4T E4, prezzo di listino: 2.590 euro

Vent Derapage RR | migliori scooter 50 cc e motorini (cinquantini)

Ora cambiamo un po’ le carte in tavola parlando di una categoria di cinquantini un po’ particolare, difficilmente definibile con scooter o motorini, ma che sta avendo un grande successo soprattutto tra i più giovani: i motard da strada. Essenzialmente si tratta di ciclomotori molto spartani che hanno il form factor delle moto da cross, solamente montano gomme lisce da asfalto. Questo tipo di moto punta tutto sulle prestazioni: velocità, potenza, consumi ridotti e agilità senza compromessi. La principale differenza con gli altri cinquantini di questa guida ai migliori scooter 50 cc e motorini è la trasmissione che integra un cambio manuale: sicuramente più scomoda da utilizzare, ma permette di personalizzare lo stile di guida potendo scegliere un approccio sportivo oppure uno più conservativo in virtù dei consumi.

Dopo la breve introduzione passiamo al primo modello motard della nostra guida ai migliori scooter 50 cc e motorini che consigliamo: Vent Derapage RR. Il motore è ovviamente un monocilindro 50 cc a due tempi Euro 3 per spremere il massimo potenziale dalla cilindrata ridotta con carburatore Dell’Orto PHBN 16. Il cambio è a 6 rapporti con trasmissione a catena. L’impianto frenante è notevolmente superiore a quello dei sopra citati con un doppio di disco (da 290 mm con doppio pistone sull’anteriore e da 220 mm sul posteriore). Il design minimale e spartano rende Vent Derapage RR molto maneggevole con i suoi 83 chili di peso, tuttavia mancano alcune comodità come l’avviamento elettrico. Il serbatoio da 6 litri garantisce un buona autonomia con uno stile di guida conservativo. I cerchi di grandi dimensioni e il sistema di ammortizzazione degno di una vera moto da crosso rendono questo motard inarrestabile su praticamente tutti i tipi di strada.

Vent Derapage RR, prezzo di listino: 4000 euro

Aprilia SX 50 | migliori scooter 50 cc e motorini (cinquantini)

Come alternativa nel mondo dei motard proponiamo Aprilia SX 50, un piccola belva direttamente derivata dalle pluripremiate sorelle maggiori della serie SX nel campionato mondiale Supermotard. Questo lo rende un po’ più comoda rispetto alla concorrente, con una sella più ampia ed alcune chicche utili come il display digitale multifunzione integrato sul cruscotto. Ovviamente tutta la carenatura rimane minimal, ma questi piccoli plus la rendono più interessante sotto il punto di vista della comodità d’uso.

Anche in questo caso abbiamo un due tempi raffreddato a liquido, ma questa volta Euro 4 con carburatore Dell’Orto PHVA 17,5 a controllo elettronico. Il cambio è a 6 rapporti e la trasmissione a catena. La struttura del telai è realizzata in acciaio ad elevata resistenza per un peso totale di 99 chili, non proprio leggerissima. Il sistema frenante utilizza un disco d’acciaio inox da 260 mm con pinza flottante per l’anteriore ed uno da 220 mm per il posteriore. Grazie al serbatoio da 7 litri e i consumi medi di 2 litri/1oo km difficilmente avrete problemi di autonomia. In definitiva Aprilia SX 50 è un motard 50 cc leggermente meno performante di Vent Derapage RR, ma anche un po’ più comodo da utilizzare, soprattutto sulle tratte medio-lunghe.

Aprilia SX 50, prezzo di listino: 3340 euro

Alla prossima!

Ora sapete quali sono i migliori scooter 50 cc e motorini per sgusciare velocemente attraverso il traffico cittadino. Potrete scegliere il più comodo o il più performante a seconda delle vostra attitudini, l’importante è essere sempre prudenti alla guida! Dalla sezione motori è tutto, continuate a seguirci!