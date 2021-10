Migliori monopattini elettrici | Ottobre 2021

Vuoi cambiare il tuo modo di effettuare spostamenti? Vediamo insieme quali sono i migliori monopattini elettrici disponibili sul mercato

I monopattini elettrici negli ultimi anni sono diventati uno dei mezzi di trasporto più utilizzati, anche nel segno di una svolta green per quanto riguarda la mobilità. A partire dal 2019 la diffusione di questi mezzi è aumentata in maniera esponenziale, spinta anche dagli incentivi statali per lo sviluppo di un modello di mobilità ecosostenibile.

Nelle prossime righe vedremo quali caratteristiche deve avere e quali sono i migliori monopattini elettrici presenti attualmente sul mercato.

Vedremo inoltre come funziona e come richiedere il bonus mobilità, che permette di risparmiare il 60% sull’acquisto di mezzi di trasporto ecologici.

Come scegliere il monopattino elettrico adatto alle proprie esigenze

In base a cosa devo scegliere un nuovo monopattino elettrico? Dovresti tenere in conto diversi fattori principali come:

peso del monopattino , variabile in base alla batteria/e utilizzata, che costituisce la maggior parte del peso complessivo

, variabile in base alla batteria/e utilizzata, che costituisce la maggior parte del peso complessivo autonomia , la maggior parte dei monopattini elettrici percorre circa 20 – 25 km con una singola carica

, la maggior parte dei monopattini elettrici percorre circa 20 – 25 km con una singola carica velocità massima , in questo caso le differenze tra i vari modelli sono minime, di base quasi tutti raggiungono i 20 km/h. Alcuni modelli toccano punte di 30 km/h, ma la normativa del nostro Paese pone il limite per questo tipo di mezzi sulla carreggiata a 25 km/h .

, in questo caso le differenze tra i vari modelli sono minime, di base quasi tutti raggiungono i 20 km/h. Alcuni modelli toccano punte di 30 km/h, ma la normativa del nostro Paese pone il limite per questo tipo di mezzi sulla carreggiata a . pendenza massima, che può oscillare dal 10% di alcuni modelli fino anche al 20% di altri, da tenere a mente se si percorrono strade particolarmente ripide

Caratteristiche secondarie, ma molto utili sono invece:

frenata rigenerativa , che consente di aumentare l’autonomia

, che consente di aumentare l’autonomia pneumatici anti-foratura , che azzera la manutenzione degli pneumatici stessi

, che azzera la manutenzione degli pneumatici stessi informazioni visualizzabili su display , per tenere sotto controllo lo status del monopattino

, per tenere sotto controllo lo status del monopattino collegamento alla smartphone, per avere informazioni ancora più dettagliate

Bonus per acquisto monopattini elettrici (Decreto Rilancio)

Da oggi, 3 novembre, alle ore 09:00 è possibile accedere al sito buonomobilita.it e mettersi in coda per richiedere il buono mobilità o il rimborso degli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio.

Il contributo potrà essere erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all’ordine di inserimento della richiesta, quindi vi consiglio di essere veloci. Non si terrà conto della data di acquisto del mezzo, ma di quella di inserimento della richiesta.

Per qualsiasi domanda si può consultare il sito, chiamare il centralino del Ministero al numero 0657221 o quello dell’Urp al numero 0657225722 (e-mail: urp@minambiente.it).

In cosa consiste?

Il buono mobilità è un incentivo che copre il 60% della spesa massima sostenuta, fino ad un massimo di € 500.

L’incentivo vale dal 4 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Come funziona?

Per registrarsi al portale buonomobilita.it è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), il PDF dello scontrino o fattura e l’IBAN su cui si vuole fare accreditare il buono.

Come avverrà il rimborso?

Il rimborso può essere ottenuto in due modi:

richiedendo un buono per effettuare l’acquisto in seguito, a partire dal 3 Novembre 2020 il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% il negoziante riceverà il rimborso del 60%

richiedendo il rimborso presentando lo scontrino o fattura, se questo è già stato effettuato ( dal 4 maggio 2020 fino al 3 novembre ) il cittadino verrà rimborsato del 60% della spesa

)

Chi può usufruirne?

Possono fare domanda per usufruire del bonus mobilità tutti i cittadini maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) in:

comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

capoluoghi di Regione

Città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia)

capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti)

Cosa posso acquistare?

Il buono mobilità può essere richiesto solo una volta, per l’acquisto di:

biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita

handbike nuove o usate

veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, hoverboard, segway)

servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture

I migliori monopattini elettrici da acquistare

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential – Migliori monopattini elettrici

Dimensioni: Aperto: 114 x 108 cm Chiuso: 108 x 49 x 43 cm

Dimensioni delle ruote ( anteriore / posteriore ): 22.9 cm ( 9 pollici )

/ ): ( ) Peso netto: 12 kg

Velocità massima: fino a 20 km/h

Autonomia massima: fino a 20 km

Pendenza massima: fino a 10%

Resistenza all’acqua: IP54

Batteria: 183 Wh ( 5100 mAh )

( ) Tempo massimo di ricarica: circa 3.5 ore Potenza Motore: 250 W

Pneumatici a doppia densità e anti-foratura (senza manutenzione)

Freni: E-ABS freno a disco

Informazioni complete sul display LED

3 modalità di guida Pedonale Standard Sportiva



Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 – Migliori monopattini elettrici

Dimensioni: Aperto: 118 x 113 cm Chiuso: 113 x 49 x 43cm

Dimensioni delle ruote ( anteriore / posteriore ): 21.59 cm ( 8.5 pollici )

/ ): ( ) Peso netto: 12 kg

Velocità massima: fino a 25 km/h

Autonomia massima: fino a 45 km

Pendenza massima: fino a 20%

Resistenza all’acqua: IP54

Batteria: 446 Wh ( 12400 mAh )

( ) Tempo massimo di ricarica: circa 8 – 9 ore Potenza Motore: 300 W

Pneumatici a doppia densità e anti-foratura (senza manutenzione)

Freni: E-ABS freno a disco

Informazioni complete sul display LED

3 modalità di guida Pedonale Standard Sportiva



Segway Ninebot E22E – Migliori monopattini elettrici

Dimensioni: Aperto: 111 x 42 x 112 cm Chiuso: 114 x 42 x 36 cm

Dimensioni delle ruote ( anteriore / posteriore ): 22.9 cm ( 9 pollici )

/ ): ( ) Peso netto: 16.4 kg

Velocità massima: fino a 20 km/h

Autonomia massima: fino a 22 km

Pendenza massima: fino a 15%

Resistenza all’acqua: IPX4

Batteria: 184 Wh ( 5100 mAh )

( ) Tempo massimo di ricarica: circa 3.5 ore Potenza Motore: 300 W

Pneumatici a doppia densità e anti-foratura (senza manutenzione)

Freni: elettronico & rigenerativo anteriore freno meccanico a piede posteriore

Informazioni complete sul display LED

3 modalità di guida Eco Standard Sport



Segway Ninebot E25E – Migliori monopattini elettrici

Dimensioni: Aperto: 116 x 42 x 117 cm Chiuso: 119 x 42 x 36 cm

Dimensioni delle ruote ( anteriore / posteriore ): 22.9 cm ( 9 pollici )

/ ): ( ) Peso netto: 14.3 kg

Velocità massima: fino a 25 km/h

Autonomia massima: fino a 25 km

Pendenza massima: fino a 15%

Resistenza all’acqua: IPX4

Batteria: 215 Wh ( 5960 mAh )

( ) Tempo massimo di ricarica: circa 4 ore Potenza Motore: 300 W

Pneumatici a doppia densità e anti-foratura (senza manutenzione)

Freni: elettronico & rigenerativo anteriore freno meccanico a piede freno magnetico posteriore

Informazioni complete sul display LED

3 modalità di guida Eco Standard Sport



Segway Ninebot E45E – Migliori monopattini elettrici

Dimensioni: Aperto: 116 x 42 x 117 cm Chiuso: 119 x 42 x 36 cm

Dimensioni delle ruote ( anteriore / posteriore ): 22.9 cm ( 9 pollici )

/ ): ( ) Peso netto: 16.4 kg

Velocità massima: fino a 25 km/h

Autonomia massima: fino a 45 km

Pendenza massima: fino a 20%

Resistenza all’acqua: IPX4

Batteria: 368 Wh ( 10200 mAh )

( ) Tempo massimo di ricarica: circa 7.5 ore Potenza Motore: 300 W

Pneumatici a doppia densità e anti-foratura (senza manutenzione)

Freni: elettronico & rigenerativo anteriore freno meccanico a piede freno magnetico posteriore

Informazioni complete sul display LED

3 modalità di guida Eco Standard Spor



(in offerta su amazon.it) NINEBOT BY SEGWAY Kickscooter E45E Segway Doppia batteria inclusa, durata fino a 45 Km

Kugoo ES1 – Migliori monopattini elettrici

Dimensioni: Aperto: 105 x 45 x 93 / 107 / 116 cm Chiuso: 96 x 33 x 21 cm

Dimensioni delle ruote ( anteriore / posteriore ): 20.3 cm ( 8 pollici )

/ ): ( ) Peso netto: 11 kg

Velocità massima: fino a 30 km/h

Autonomia massima: fino a 30 km

Pendenza massima: fino a 15%

Resistenza all’acqua: IP54

Batteria: 270 Wh ( 7500 mAh )

( ) Tempo massimo di ricarica: circa 4 ore Potenza Motore: 350 W

Pneumatici in gomma piena

Freni: anteriore elettronico posteriore a pedale

Informazioni complete sul display LCD

3 marce a velocità variabile

Buon acquisto!

Questi sono i migliori monopattini elettrici attualmente disponibili sul mercato. Continua a seguirci per non perdere altre preziose guide all’acquisto.