In questo articolo andiamo a vedere i migliori accessori per moto che ogni motociclista dovrebbe avere ogni giorno con sé

Gli accessori per moto sono un elemento fondamentale per ogni motociclista, in quanto possono migliorare notevolmente l’esperienza di guida, aumentare la sicurezza e proteggere il pilota e il passeggero. Tra gli accessori più comuni ci sono i caschi, i guanti, le giacche, le tute da pioggia, i parabrezza, i bauletti, i sistemi di navigazione GPS e molto altro ancora. Ogni accessorio ha un ruolo specifico e può essere scelto in base alle esigenze personali del motociclista e al tipo di moto che si possiede. È importante scegliere gli accessori di alta qualità per garantire la massima sicurezza e il massimo comfort durante la guida. In questo articolo vogliamo mostrarvi quelli che ci sembrano essere i migliori accessori per moto disponibili attualmente.

Borsa da serbatoio | Migliori accessori per moto

La borsa da serbatoio per moto è un accessorio molto utile per i motociclisti che hanno bisogno di portare con sé oggetti di piccole dimensioni come smartphone, portafogli o chiavi. Questo tipo di borsa si fissa direttamente sul serbatoio della moto ed è facile da utilizzare. Inoltre, molti modelli hanno una finestra trasparente per visualizzare lo smartphone durante la guida.

Porta smartphone | Migliori accessori per moto

Il porta smartphone da moto è un accessorio molto utile per i motociclisti che desiderano utilizzare il loro telefono per la navigazione GPS o per ascoltare musica durante la guida. Questo tipo di supporto si aggancia al manubrio della moto ed è compatibile con la maggior parte dei modelli di smartphone. Inoltre, molti modelli offrono un’ampia gamma di regolazioni per garantire un’esperienza di guida confortevole e sicura.

Blocca disco Kryptonite | Migliori accessori per moto

Il blocca disco per moto Kryptonite è un dispositivo di sicurezza molto efficace per proteggere la propria moto dai furti. Questo dispositivo si applica al disco del freno della moto e impedisce la sua rimozione, rendendo difficile la sua sottrazione. Inoltre, il blocca disco Kryptonite è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un sistema di allarme acustico che si attiva in caso di tentativi di furto.

Interfono Schuberh SC2 | Migliori accessori per moto

L’interfono SCHUBERTH SC2 è un dispositivo di comunicazione avanzato per motociclisti che consente di effettuare chiamate, ascoltare la musica e comunicare con altri motociclisti tramite Bluetooth. Questo interfono si aggancia al casco della moto ed è compatibile con la maggior parte dei modelli di caschi. Inoltre, l’SC2 offre una qualità del suono eccellente e un’ampia gamma di funzionalità per migliorare l’esperienza di guida.

Caricabatterie USB | Migliori accessori per moto

Un kit caricabatterie USB per moto è un accessorio molto utile per ricaricare dispositivi come smartphone, tablet, action cam e altri gadget durante la guida. Questo kit si aggancia alla presaaccendisigari o alla batteria della moto e fornisce una o più porte USB per la ricarica dei dispositivi. Inoltre, molti kit caricabatterie USB per moto sono dotati di funzionalità di sicurezza che evitano sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie a un kit caricabatterie USB per moto, è possibile mantenere i dispositivi elettronici sempre carichi anche durante i lunghi viaggi in moto.

