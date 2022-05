Metzeler da record: per l’ottava volta è il miglior brand di gomme moto

Metzeler si conferma il marchio di pneumatici moto di riferimento sul mercato preferito dai lettori della rivista tedesca Motorrad e non solo

Ormai farebbe più notizia una mancata riconferma: per l’ottava volta consecutiva e addirittura per la tredicesima volta complessiva su un totale di 17 edizioni, Metzeler si conferma il marchio di pneumatici moto di riferimento sul mercato preferito dai lettori della rivista tedesca Motorrad, che continuano a indicare il brand dell’elefantino e le sue gomme rispetto a quelle dei competitor.

Ennesimo trionfo per Mezteler

Nell’ultimo numero della nota rivista tedesca specializzata in due ruote sono stati pubblicati i risultati dell’annuale sondaggio che mira a incoronare il “Best Brand” in termini di pneumatici: secondo quanto comunicato, sono arrivati in totale quasi 55mila voti da parte dei lettori della rivista “Motorrad” (mille in più rispetto al sondaggio del 2021) che hanno espresso la loro preferenza rispetto a varie componenti delle moto, compresi appunto gli pneumatici.

In questa classifica non c’è stato spazio per le sorprese, perché Metzeler è riuscito ad assicurarsi per l’ottava volta consecutiva il titolo di miglior brand secondo gli appassionati tedeschi, finendo davanti a Michelin e Pirelli.

A l di là di possibili questioni di campanilismo e di preferenza per un marchio locale, questo premio è l’ennesimo riconoscimento alle produzioni di qualità dell’azienda controllata oggi da Pirelli, che propone un’ampia gamma di prodotti, venduti anche su EuroimportPneumatici, e che vede tra i best seller non solo modelli nuovi, ma anche grandi “classici” come i Metzeler Z8, che ancora sono scelti da tantissimi motociclisti per le loro performance.

La top ten dei costruttori di gomme moto secondo Motorrad

Come detto – e come ormai non dovrebbe stupire più – non c’è stata alcuna “rivoluzione” per quanto riguarda il podio e l’ordine in cui sono finiti i brand principali, che quindi mantengono le stesse posizioni degli anni precedenti, anche se la proporzione dei voti differisce leggermente rispetto ai sondaggi scorsi.

Nello specifico, secondo Motorrad, Metzeler ha aumentato ancor di più la quota di voti, totalizzando nel 2022 il 63,3% (era al 62 lo scorso anno), mentre Michelin ottiene il 59,6% di preferenze (scendendo dal 60) e Pirelli chiude il podio con il 54,1% (era al 51% l’anno scorso, quindi ha avuto una interessante progressione). A completare la top ten ci sono l’altro marchio domestico, Continental, e poi Bridgestone, Dunlop, Heidenau, Avon, Mitas e Maxxis.

Le curiosità su Metzeler

In pratica, quindi, Metzeler non ha vinto il sondaggio di Motorrad solo in quattro edizioni (2007, 2010, 2011 e 2012), monopolizzando nelle rimanenti occasioni il gradino più alto del podio.

Eppure, forse non tutti sanno che quello che per i tedeschi (e non solo) è il miglior brand costruttore di pneumatici per moto si è dedicato, per un periodo, anche alla produzione di budelli per salsicce!

Dobbiamo ritornare alle origini dell’azienda, circa 160 anni fa a Monaco di Baviera, in Germania, quando Robert Friedrich Metzeler inaugura la fabbrica che prenderà il suo nome producendo articoli in gomma di vario tipo, dalle apparecchiature chirurgiche ai giocattoli per bambini fino appunto alle componenti dei noti wurst tedeschi. Il primo successo arriva quindici anni dopo, in occasione dell’Esposizione mondiale 1878 a Parigi, quando Mezteler riesce a produrre un tessuto ermetico in gomma (tra le altre cose) per formare il più grande pallone legato al mondo, che permise ai visitatori di godere di una vista di Parigi da un’altezza di 500 metri nel cielo.

Risale invece al 1906 la prima comparsa dell’elefante blu come mascotte della compagnia, successivamente registrato nel 1951: secondo la leggenda, al Salone Internazionale dell’Automobile di quell’anno Metzeler fece calpestare uno dei suoi pneumatici da un elefante per mostrare la forza e resistenza del prodotto, e il ricordo di questo evento è rimasto nel logo, che richiama appunto l’immagine dell’elefante come simbolo di forza e qualità degli pneumatici.