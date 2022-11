Mercedes-Benz: pro e contro nel possedere l’auto tedesca

Se dovete cambiare auto e vi interessa una Mercedes-Benz, allora fareste bene a leggere questo articolo dove spieghiamo pro e contro nell’acquisto di una macchina dalla nota casa tedesca

Chiunque almeno una volta nella vita ha considerato di acquistare una Mercedes-Benz no? Si tratta di auto diffuse in tutto il mondo e molto rinomate tra gli appassionati di motori. La storia del brand comincia negli anni ’30 e dopo essersi convertita alla produzione bellica per via della guerra (non il periodo migliore per l’azienda a dire il vero), ma è negli anni ’60 che ha cominciato a diventare la casa automobilistica che conosciamo. Ma quali sono oggi i pro e contro nel possedere una Mercedes-Benz? Vediamoli!

Possedere una Mercedes-Benz: pro

Lo status quo

Sicuramente una cosa fondamentale è il prestigio che deriva dall’avere un’auto del genere. Scendendo da una Mercedes-Benz certamente ti porterai dietro la sua eleganza e il suo fascino. Bisogna dire che è una macchina che fa sempre la sua figura. Tutti la conoscono e la conoscono per un prodotto non di lusso, ma certamente di fascia alta che di solo possono permettersi le persone realizzate economicamente.

Il design

Il design Mercedes-Benz, dopo lo svecchiamento di qualche anno fa, è estremamente originale e moderno. La ricercatezza delle linee è innegabile ed è un perfetto equilibrio tra sportività ed eleganza. Sia gli interni che la carrozzeria sono molto curati. I materiali sono ricercati. Insomma, se cercato un’auto molto curata dove nulla e lasciato al caso, un’auto bella in altre parole, siete nel posto giusti.

Affidabilità

I motori sono veramente potenti, ma soprattutto ben costruiti e resistenti. Si tratta di auto che possono arrivare a percorrere senza problemi centinaia di migliaia di chilometri. Nonostante vi sembri strano, avete notato ad esempio i taxi nei paesi del terzo mondo di che marca sono? Molti sono proprio della casa tedesca per via della sua affidabilità.

Diffusione

Nonostante il posizionamento nella fascia medio-alta, si tratta di auto molto diffuse in tutto il mondo. Questo ha vari vantaggi: potrete trovare assistenza anche durante i viaggi e soprattutto molti pezzi di ricambio usati. Infatti la manutenzione di una auto del brand tedesco non è proprio economica e va fatta anche se si tratta di prodotti molto affidabili. Fortunatamente esistono numerose piattaforma, anche online, che commerciano pezzi di ricambio usati Mercedes-Benz, per esempio l’utilizzatissimo Ovoko. Scoprite di più su Ovoko.

Possedere una Mercedes-Benz: contro

Costi

I costi, sia all’acquisto, che al momento della manutenzione sono elevati. Certo possiamo risparmiare con i pezzi di ricambio usati, ma la manonera certificata che deve fare il lavoro è costosissima. Anche una semplice revisione obbligatoria può essere molto cara. Quindi valutate bene che i costi associati alla macchina sono molti di più di quelli che vediamo al momento dell’acquisto.

Consumi

In genere Mercedes-Benz produce auto sportive. Anche i modelli entry-level come classe A hanno quindi delle configurazioni potenti che possono consumare più della media. Se state cercando l’auto adatta per girare in città consumando poco, dovete guardare ad altro.

