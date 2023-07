Mercedes AMG: ecco due nuove GLC Sportive

La GLC Sportiva di Mercedes AMG si sdoppia. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche e i dettagli di queste due nuove vetture in questo articolo dedicato

Mercedes-AMG ha lanciato due versioni del suo nuovo SUV high-performance: la GLC 43 4Matic e la GLC 63 S E Performance. Quali sono le principali caratteristiche di ognuna? La GLC 43 4Matic è equipaggiata con un potente motore a quattro cilindri da 2,0 litri, che produce 421 cavalli grazie anche all’ausilio di un turbocompressore elettrico a gas di scarico. Inoltre, può contare su un generatore di avviamento a cinghia che aggiunge ulteriori 14 cavalli di potenza.

Questa versione ha delle caratteristiche eccezionali come l’asse posteriore sterzante di serie, la trazione integrale permanente AMG Performance 4Matic con ripartizione della coppia al posteriore, il cambio AMG Speedshift a 9 marce e le sospensioni AMG Ride Control con Adaptive Damping System. La GLC 63 S E Performance, invece, offre una potenza combinata di 680 cavalli grazie all’accoppiamento del motore turbo AMG da 2,0 litri con un’unità di propulsione elettrica sull’asse posteriore.

Mercedes AMG: prestazioni e dettagli delle nuove GLC

Le prestazioni di entrambe le vetture sono impressionanti. La GLC 43 4MATIC raggiunge i 100 km/h da fermo in soli 4,8 secondi e ha una velocità massima elettronicamente limitata a 250 km/h. La GLC 63 S E Performance è ancora più veloce, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e una velocità massima regolata elettronicamente a 275 km/h. Esteticamente, entrambi i SUV presentano dettagli sportivi tipici della linea AMG, come la griglia del radiatore con listelli verticali, la grembiulatura anteriore con flics, le prese d’aria sportive ed elementi cromati.

Al posteriore, la GLC 43 ha una grembiulatura in stile diffusore e doppi terminali di scarico rotondi, mentre la GLC 63 S ha un pannello diffusore aggiuntivo e doppi terminali di scarico trapezoidali. All’interno, i sedili AMG in Artico/microfibra Microut AMG presentano grafiche e rivestimenti in linea con lo stile delle vetture.

Per ulteriori novità dal mondo dai motori e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.