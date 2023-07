Lexus NX450+: ecosostenibilità con stile!

La nuova Lexus NX450+ si presenta al pubblico e lo fa con grande stile. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

La rivoluzione tecnologica nel mondo dell’automobile è in costante evoluzione, e uno dei brand all’avanguardia in questo campo è Lexus con il suo modello NX450+. Questa vettura incarna il futuro dell’automobilismo grazie a una vasta gamma di tecnologie all’avanguardia. Al centro dell’attenzione c’è un moderno schermo da 14 pollici, reattivo e veloce, con un sistema multimediale sempre connesso e compatibile con dispositivi Android ed iOS per il mirroring senza fili degli smartphone. Un dettaglio innovativo è la piastra ad induzione sulla consolle centrale, che permette di ricaricare i dispositivi wireless.

La strumentazione digitale proietta i tasti del volante sul parabrezza, semplificando così la guida. La NX450+ è dotata di un avanzato sistema di navigazione che fornisce informazioni in tempo reale grazie a una sim dati con 4 anni di traffico dati gratuiti. Il design esterno è spigoloso e ricurvo, con nuove firme luminose a LED e una calandra a clessidra che conferisce a questa vettura un aspetto premium e distintivo. Ma è sotto il cofano che la NX450+ svela la sua vera innovazione.

Lexus NX450+: dettagli sempre più ibridi

Il sistema di propulsione ibrida avanzata, composto da un motore benzina da 2,5 litri a ciclo Atkinson affiancato da due unità elettriche, eroga una potenza di sistema di 309 CV e offre trazione integrale. Le prestazioni sono notevoli, consentendo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi, mentre le emissioni rimangono contenute, inferiori a 40 g/km. La batteria agli ioni di litio da 18,1 kWh consente di viaggiare fino a 80 km in modalità completamente elettrica e quasi 100 km in città.

A carica terminata, la vettura funziona come un full hybrid con consumi medi di circa 16 km/l. La sicurezza non è stata trascurata in questa vettura, con sistemi di assistenza all’avanguardia come il Sistema di Guida Assistita (SGA) che utilizza sensori e telecamere per monitorare il traffico, mantenere la vettura al centro della corsia e assistere nelle manovre di parcheggio. Il sistema è in grado anche di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti, attivando avvisi sonori e assistenza al freno in caso di pericolo di collisione.

Per ulteriori novità dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.