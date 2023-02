Lancia Ypsilon: cos’è cambiato nell’ultimo modello

Cos’è cambiato nell’ultimo e nuovo modello della Lancia Ypsilon? Scopriamolo insieme in questo nuovo articolo dedicato

Nel segmento di mercato dedicato alle citycar, caratterizzato da sempre da una fortissima concorrenza, la Lancia Ypsilon ha sempre avuto un ruolo di primaria importanza. Per quanto si stia parlando di una vettura che, ormai, si porta sulle spalle 11 anni di storia, resta senza ombra di dubbio uno dei modelli che incontra il maggior gradimento degli italiani. Non a caso, la Ypsilon è giunta oggi alla sua quarta generazione e, nel 2024, dovrebbe arrivare anche l’attesissima next gen.

In attesa della nuova Lancia Ypsilon, la storica casa automobilistica torinese, oggi facente parte del gruppo Stellantis, ha annunciato un importante aggiornamento della gamma. Nell’aggiornamento Lancia Ypsilon 2022, ad esempio, sono state introdotte alcune novità dal punto di vista tecnologico e di motorizzazione: si pensi al motore 1.0 benzina a tre cilindri da 70 cv, con sistema Mild-hybrid. Per via delle sue caratteristiche, come i consumi ridotti, è possibile richiedere il noleggio lungo termine Lancia Ypsilon e risparmiare cifre importanti sui costi di gestione.

Lancia Ypsilon: cosa cambia per esterni e dimensioni

In attesa della nuova Lancia Ypsilon, come si è rinnovata la vettura? Con gli ultimi restyling sono stati modificati alcuni aspetti che riguardano, ad esempio, anche dimensioni, abitacolo e interni. Dopo la sua nascita nel 2011, la vettura non ha di certo perso il suo appeal, e le piccole modifiche messe in atto hanno permesso di migliorarne alcuni aspetti in modo non secondario. Con il restyling, la Lancia Ypsilon 2022 ha visto un cambiamento soprattutto per quanto riguarda il frontale, con la firma luminosa modificata dalla presenza di luci diurne a LED.

La calandra, invece, ha mantenuto la forma a gemma, ma ha adottato listelli cromati verticali. Profilo e carrozzeria della vettura hanno conservato la forma caratteristica a uovo della Lancia Y e lo stesso si può dire dei cerchi in lega, che hanno mantenuto il tipico design a forma di Y. Il bagagliaio ha conservato la capienza di 245 litri, proponendo un vano ben sfruttabile grazie alle sue forme regolari. Grazie alle cinque porte, inoltre, è possibile salire dietro senza problemi e, una volta a bordo, godere di un comfort più che accettabile.

Lancia Ypsilon Model Year 2023: interni e abitacolo

Dopo essere stata la seconda auto più venduta nel 2022 in Italia, la Lancia Ypsilon ha fatto un grande passo in avanti con il restyling in termini di tecnologia di bordo. La Lancia ha infatti migliorato il comfort e anche la qualità percepita all’interno dell’abitacolo. Qualche esempio? Con il restyling più recente sono stati introdotti un caricatore wireless per smartphone, uno schermo touch da 7’’ con Apple CarPlay e Android Auto e la telecamera posteriore. Non solo, l’abitacolo è stato arricchito di rivestimenti blu per plancia e pannelli porta e di inserti verdi su cambio e volante.

Ma non finisce qui, Lancia Ypsilon ha certificato anche il suo grande impegno in direzione della sostenibilità con i suoi sedili rivestiti in Seaqual Yarn, una specifica tipologia di plastica riciclata che proviene dal Mediterraneo. Insomma, in attesa dell’avvento della nuova Lancia Ypsilon, la casa torinese ha deciso di portare gli interni della vettura a un nuovo livello tecnologico. Le forme degli interni, nello specifico, non sono cambiate molto rispetto al passato. Basta però dare una rapida occhiata alle plastiche e agli accoppiamenti per toccare con mano un accresciuto livello di qualità generale percepita.

Lancia Ypsilon: gli allestimenti disponibili

In attesa della nuova generazione, oggi chi fosse interessato a questa citycar di successo può scegliere tra sei differenti allestimenti: Silver, Silver Plus, Gold, Gold Plus, Ecochic GPL e Alberta Ferretti. L’allestimento di accesso alla gamma, il Silver, offre già diversi elementi di serie che includono: climatizzatore manuale, serie di coppe ruote da 15’’, fari con DRL LED, autoradio con DAB+ e comandi al volante, ABS, EBD, ESC con Hill Holder, airbag guidatore, passeggero e laterali, sedile posteriore sdoppiato, sedile di guida regolabile in altezza e volante regolabile in altezza.

L’allestimento Silver Plus prevede anche l’aggiunta dei cerchi Style da 15’’, l’omologazione quinto posto e sedile posteriore attrezzato sdoppiato 60/40, specchietti retrovisori esterni con comando elettrico e regolazione lombare sedile di guida. L’allestimento Alberta Ferretti, invece, aggiunge dettagli interni ed esterni rose gold con logo Alberta Ferretti, poggiatesta posteriori, volante e cuffia del cambio in pelle, radio con schermo touch da 7’’ e connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto.

Lancia Ypsilon ibrida: tutti i vantaggi e le caratteristiche

Il processo di elettrificazione ha coinvolto anche Lancia e la Ypsilon, ovviamente, ne è stata indiscussa protagonista. Con il recente restyling è stata infatti presentata la Lancia Ypsilon ibrida, vettura che condivide con la Fiat 500 ibrida il medesimo powertrain elettrificato e un motore 1.0 a tre cilindri Mild-hybrid a benzina da 70 cv. Si tratta di una tipologia di vettura che si presta, per caratteristiche come i consumi, a formule come quella del noleggio auto lungo termine. La tecnologia mild-hybrid della Lancia Ypsilon consente di migliorare in modo considerevole le prestazioni, proprio in termini di consumi, rispetto alla Ypsilon classica con motore termico 1.2.

I consumi della Lancia Ypsilon ibrida si attestano sui 4,8 l/100 km, ovvero circa il 24% in meno. Dal punto di vista delle prestazioni, il motore Hybrid Ecochic 1.0 da 70 cv può raggiungere una velocità massima di 163 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 14,2 secondi. In questo caso, è disponibile con trazione anteriore e con cambio manuale a 6 rapporti. Esteticamente, la Ypsilon ibrida dispone delle stesse linee classiche del modello, con le caratteristiche forme tondeggiante e i riusciti abbinamenti cromatici, che aumentano la sensazione di esclusività percepita a bordo.

Insomma, in attesa della nuova Lancia Ypsilon, la versione ibrida potrebbe essere una ottima soluzione di compromesso. Ricercata nel design, la vettura convince anche a distanza di anni dall’uscita sul mercato e l’unità ibrida permette di risparmiare cifre importanti nei costi di gestione. Infine, a dispetto di dimensioni davvero compatte (3840 mm di lunghezza, 1680 mm di larghezza, 1550 mm di altezza e 2390 mm di passo), all’interno si può godere di spazio in abbondanza per viaggiare sempre nel massimo della comodità. Rimanete sintonizzati su tuttoteK per ulteriori novità e aggiornamenti.